So tickt die Ruck-Nachfolgerin

Die Wiener Wirtschaftskammer bekommt eine neue Chefin. So tick die Ruck-Nachfolgerin.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Margarete Kriz-Zwittkovits folgt auf Walter Ruck und war gleichzeitig eine enge Vertraute des jetzt Ex-Präsidenten.

Hielt zu ihm

Ihren Chef verteidigte Kriz-Zwittkovits in der Tonbandaffäre beinahe eisern. Ruck sprach sie vom Vorwurf des Sexismus frei und ließ auch festhalten, dass sie nie zugunsten von Rucks Sohn in Döbling auf eine Spitzenkandidatur verzichtet habe.

Jetzt folgt sie Ruck an der Spitze des Wiener Wirtschaftsbundes wie bei der Wirtschaftskammer nach.

Margarete Kriz-Zwittkovits war in Wirtschaft und Politik in unterschiedlichen Funktionen tätig. Ihr beruflicher Weg führte von der Medizin in die Selbstständigkeit.

Margarete Kriz-Zwittkovits wurde in Eisenstadt geboren und absolvierte ein wirtschaftskundliches Realgymnasium, wo sie 1977 maturierte. Danach orientierte sie sich beruflich neu, legte die gewerberechtliche Befähigungsprüfung für das Schönheitsgewerbe ab und absolvierte Fortbildungen in den Bereichen Management, Investment und Controlling.

Unternehmerische Laufbahn begonnen

1986 gründete sie ein eigenes Unternehmen. Seither ist sie in den Bereichen kosmetische Dienstleistungen, Parfümeriegroßhandel sowie Entwicklung und Vermietung von gewerblichen und privaten Immobilien tätig.

Engagement in Wirtschaft

Von 2008 bis 2014 war sie die erste Frau an der Spitze des Österreichischen Gewerbevereines und wurde anschließend Ehrenpräsidentin. Von 2018 bis 2023 gehörte sie außerdem dem Aufsichtsrat der ASFINAG Bau Management GmbH an. Für ihr unternehmerisches Engagement erhielt sie den Berufstitel Kommerzialrätin.

Seit 2015 engagiert sie sich in der Wirtschaftskammer Wien, zunächst als Delegierte zum Wirtschaftsparlament, seit 2020 als Vizepräsidentin. Von 2020 bis 2025 war sie zudem Landesvorsitzende des Netzwerks „Frau in der Wirtschaft". Bis 2026 war sie außerdem als Bezirksgruppenobfrau in Döbling aktiv.

Politische Funktionen übernommen

Von 2021 bis 2025 vertrat Kriz-Zwittkovits ihren Wahlkreis als Abgeordnete im Wiener Landtag und als Mitglied des Wiener Gemeinderates. Von 2016 bis September 2025 war sie Landesparteiobmann-Stellvertreterin der ÖVP Wien. Die Funktion als Landesgruppenobmann-Stellvertreterin des Wirtschaftsbund Wien übt sie seit 2017 aus.