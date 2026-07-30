Margarete Kriz-Zwittkovits neue Präsidentin der WK Wien

Nach dem Rücktritt von Walter Ruck ist die Nachfolge bereits geklärt. Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt als Obfrau des Wirtschaftsbundes Wien und auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Walter Ruck hat nun doch die Konsequenzen gezogen. Nachdem oe24 am Dienstag die belastenden Tonbandaufnahmen veröffentlicht hatte, trat er als Präsident der Wirtschaftskammer Wien und als Obmann des Wirtschaftsbund Wien zurück.

Die Nachfolge ist bereits geklärt. Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt als Obfrau des Wirtschaftsbund Wien und auch als Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

"Die Ereignisse der letzten Wochen haben zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben. Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst rasch einen Neubeginn zu organisieren und das verlorene Vertrauen wiederherzustellen, sowie den laufenden Reformprozess zügig und umsichtig umzusetzen", so WB Wien-Obfrau Kriz-Zwittkovits in einer ersten Reaktion. "Auch wenn mich diese großen Aufgaben überraschend ereilen, freue ich mich auf die Herausforderung, meinen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsbund Wien in eine erfolgreiche Zukunft gehen können."