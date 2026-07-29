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Bauer für Fußfessel: "Gefährder besser überwachen"

Integrationsministerin spricht sich für eine Fußfessel für Gefährder aus.
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Nach dem CSD-Terror in Berlin - der mutmaßliche Täter war IS-Sympathisant - fordert Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) im oe24.TV-Interview auch hierzulande Nachschärfungen.

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ÖVP-Ministerin Claudia Bauer im Interview

© oe24

Bei der elektronischen Fußfessel für Gefährder schließe sie sich der Expertenmeinung an. Wenn jemand bereits straffällig geworden sei - etwa weil er einen Terror-Anschlag geplant hat - müsse man den "auch nach Absitzen der Straftat weiterverfolgen", so Bauer. "So eine Ideologie, die verschwindet nicht von heute auf morgen". Daher sei es auch so wichtig, "dass wir Gefährder hier besser überwachen können".

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Der Debatte, ob die Staatsbürgerschaft in solchen Fällen auch wieder aberkannt werden soll, zeigte sich Bauer zumindest nicht abgeneigt. "Für mich geht die österreichische Staatsbürgerschaft mit dem Bekenntnis zu unserem Land einher, zu den Werten, die unser Land ausmachen", so Bauer. "Und ja, da muss man auch darüber sprechen, ob solche Menschen sich überhaupt mit den europäischen Werten identifizieren".

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