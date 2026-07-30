"Schulstartklar!"
150-Euro-Gutschein für 48.000 Schüler
Mit der Aktion "Schulstartklar!" werden auch heuer wieder 48.000 Kinder aus Haushalten, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung beziehen, unterstützt. Für sie gibt es einen Gutschein im Wert von 150 Euro, der für den Kauf von Schulartikeln verwendet werden kann.
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"Eine gute Ausstattung für die Schule darf nicht von der finanziellen Situation der Eltern abhängen. Deshalb setzen wir dort an, wo Unterstützung besonders notwendig ist, und leisten einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit und zur Bekämpfung von Kinderarmut“, so Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ).
Erich Fenninger, er ist Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe, die die Aktion umsetzt, erklärt: "Familien eine finanzielle Belastung zu Schulbeginn nehmen zu können, unterstützt nicht nur die Eltern, sondern vor allem auch die Kinder bei einem möglichst sorgenfreien Start ins neue Schuljahr."
Für die Bezahlung wird die App "Schulstart" benötigt, die im App Store oder Google Play Store heruntergeladen werden kann.
Seit 2015 unterstützt das Sozialministerium beim Schulstart, die Gutschein-Aktion gibt es seit 2022. Mit 2025 wurde das Projekt digitalisiert. Das Gesamtbudget für die Aktion wird mit 18,6 Millionen Euro beziffert und zum Teil über den Europäischen Sozialfonds Plus finanziert.
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