Blutige Prügelei überschattet Königliches Pferderennen

Beim prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot im britischen Berkshire kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern – mitten im festlich gekleideten Publikum.

In einem inzwischen viral gegangenen Video ist zu sehen, wie die beiden Männer im Anzug aufeinander einschlagen. Einer der Beteiligten geht nach mehreren Schlägen blutüberströmt zu Boden. Zuschauer versuchten vergeblich, den Kampf zu stoppen. Laut dem britischen Portal "Daily Mail" wurde die Polizei kontaktiert, nähere Details zum Vorfall seien bislang nicht bekannt.

© Instagram/jem.kingsman

© Instagram/jem.kingsman

© Instagram/jem.kingsman

© Instagram/jem.kingsman

Ähnliche Schlägerei vergangenes Jahr

Bereits im vergangenen Jahr war es zu einer ähnlichen Schlägerei bei Royal Ascot gekommen, bei der ebenfalls ein Besucher verletzt wurde. Die steigenden Temperaturen, der Alkoholkonsum und die ausgelassene Stimmung dürften erneut zur Eskalation beigetragen haben.

König Charles III. und Königin Camilla Gäste des Pferderennens

Trotz des Vorfalls verlief der Renntag ansonsten wie geplant. Zahlreiche Prominente und Mitglieder des britischen Königshauses nahmen teil, darunter König Charles III. und Königin Camilla, die in einer traditionellen Kutsche über die Rennbahn fuhren. Auch Zara Tindall, Prinzessin Eugenie und Sarah Ferguson wurden gesichtet.

Die Besucher genossen bei hochsommerlichen 28 Grad das Rennen in festlicher Kleidung, auffälligen Hüten und mit reichlich Champagner. Sportlich sorgte "Time for Sandals" für Aufsehen, indem das Pferd den prestigeträchtigen Commonwealth Cup gewann. Auch "Venetian Sun" siegte in einem anderen Rennen.