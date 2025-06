Kuss-Überraschung und Grimassenshow bei Royal Ascot

Das illustre Sportevent lockt auch heuer wieder zahlreiche Royals und Stars an. Die Bilder sorgen für Schmunzeln.

Beim diesjährigen Royal Ascot ist nicht nur die Pferdestärke gefragt – sondern auch die Nervenstärke. Denn zwischen britischer Noblesse, extravagantem Kopfschmuck und Blitzlichtgewitter wurden intime Momente gnadenlos von den Kameras eingefangen. Besonders im Fokus: Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi.

Bussi-Show sorgt für Lacher

Mitten in der königlichen Loge gönnten sich die beiden einen innigen Kuss – offenbar ganz unbeobachtet. Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Paparazzi gemacht. Just in dem Moment, als die Lippen aufeinandertrafen, klickte es mehrfach. Beatrice riss überrascht die Augen auf – ein Moment zwischen Romantik und Realsatire, der im Netz bereits viral geht.

Gesichtsakrobatikerin

Nicht weniger amüsant: Die Gesichtsakrobatik von Queen Camilla, die auf einem der Fotos eine Mischung aus Verwunderung, Skepsis und königlicher Zurückhaltung zum Besten gibt.

Neben der königlichen Familie gaben sich auch zahlreiche Stars die Ehre. Model-Ikone Jerry Hall erschien gewohnt glamourös, während Sarah Ferguson, die Herzogin von York, in ihrem Outfit an alte Zeiten erinnerte. Der Laufsteg rund um die Rennbahn wurde von einem Feuerwerk aus Hüten, Blumenprints und grellen Farben dominiert. Das Royal Ascot ist eben nicht nur ein Pferderennen – es ist ein Modezirkus mit Adelsflair.

Die Mischung aus High Society, schrillen Styles und menschlichen Momenten macht den Charme des Royal Ascot aus – und sorgt Jahr für Jahr für Gesprächsstoff. Diesmal war es Beatrice, die unfreiwillig zum Meme-Star wurde. Und vielleicht ist das gerade das Geheimnis dieses Spektakels: Zwischen Etikette und Exzentrik darf auch mal geschmunzelt werden.