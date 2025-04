Prinz Harry: Versöhnungsversuch mit William gescheitert

Seit dem Bruch mit dem britischen Königshaus sind die Spannungen zwischen Prinz Harry und Prinz William unübersehbar. Während seines jüngsten Aufenthalts in Großbritannien unternahm der Harry offenbar einen stillen Versuch, die zerbrochene Beziehung zu seinem älteren Bruder zu kitten – vergeblich

Wie Insider berichten, soll Prinz Harry während seines viertägigen Aufenthalts gezielt ein Hotel in der Nähe von Adelaide Cottage, dem Wohnsitz von William und Kate auf dem Gelände von Schloss Windsor, gewählt haben. Er logierte im fünf Sterne Coworth Park Hotel in Ascot, einem Ort mit emotionaler Bedeutung für die Brüder: Dort übernachteten sie gemeinsam am Vorabend von Harrys Hochzeit mit Meghan Markle im Jahr 2018. Ein enger Vertrauter verriet gegenüber dem britischen Express, dass Harrys Hotelwahl als symbolische Geste des Friedens gewertet werden sollte – ein „Olivenzweig“ an seinen Bruder. Sicherheitsdienste hätten die Information über seinen Aufenthalt an William und Kate weitergegeben.

Prinz William und Harry © Getty Images ×

Die Quelle schilderte weiter: „Harry wollte ein Zeichen setzen. Die Nähe zu William war sein stiller Aufruf: ‚Ich bin hier – vielleicht können wir reden?‘“ Seit dem Tod der Queen 2022 habe es keine tiefgehenden Gespräche mehr zwischen den Brüdern gegeben. Nun habe Harry gehofft, zumindest einen Dialog wieder in Gang zu setzen. Doch zu einem Treffen mit William oder gar König Charles kam es nicht. Die Gründe dafür sieht das Umfeld des Herzogs in den unüberwindbaren Gräben, die durch Interviews, die Netflix-Doku und Harrys Enthüllungsbuch „Spare“ entstanden sind. „Es wurde zu viel öffentlich gesagt – und für viel Geld“, so der Insider weiter. „Diese Worte kann man nicht einfach zurücknehmen.“

Gerichtsstreit und alte Freunde statt Familienfrieden

Vollständig umsonst war Harrys Aufenthalt dennoch nicht: Der 39-Jährige traf sich mit alten Freunden aus seiner Armeezeit und Schulzeit, die er lange nicht gesehen hatte. Zudem stand ein wichtiger Gerichtstermin in London an. Harry wehrt sich gegen den Entzug seines staatlichen Polizeischutzes in Großbritannien – eine Maßnahme, die er als Versuch wertet, ihn und Meghan aus dem Königshaus zu drängen. Vor Gericht erklärte Harry, dass die Sicherheit seiner Familie ernsthaft gefährdet sei. Ohne adäquaten Schutz sei ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich nicht verantwortbar.

© Getty Images

Trotz der Enttäuschung bleibt die Hoffnung in Harrys Umfeld, dass sich die Wogen langfristig glätten könnten. Doch nach allem, was geschehen ist, scheint ein öffentliches Versöhnungsbild der Brüder weiterhin in weiter Ferne. Der jüngste Annäherungsversuch mag gescheitert sein – doch er zeigt, dass zumindest Harry zur Versöhnung bereit wäre.