Hollywood-Galadinner wird zur Lachnummer im Internet

Bei den Critics’ Choice Awards 2026 traf sich Hollywoods Elite in Santa Monica. Doch neben den begehrten Trophäen sorgte vor allem das servierte Essen für Gesprächsstoff.

Dieser Tage wurden im Barker Hangar zum 31. Mal die Critics’ Choice Awards verliehen. Stars wie Kate Hudson (46), Chase Infiniti (25), Leonardo DiCaprio (51) und Benicio del Toro (58) erschienen zum exklusiven Award. Der Abend verlief glamourös – bis das Dinner serviert wurde.

Chase Infiniti, Leonardo DiCaprio und Benicio del Toro © Getty

Mageres Menü

Die geladenen Gäste wurden mit kleinen Snacktellern versorgt. Kyle Buchanan, Kolumnist der "New York Times", teilte ein Foto des Essens auf "X" und schrieb: "Viele Grüße von den Critics' Choice Awards und unserem Abendessen, diesem kleinen Snackteller." Zu sehen waren Weintrauben, zwei Tomate-Mozzarella-Sticks mit Basilikum, ein Klecks Hummus, etwas Käse, Cracker, gehackte Tomaten und Baguettescheiben.

Spott im Netz

Das überschaubare Angebot sorgte online für zahlreiche Reaktionen. Mehrere Nutzerinnen und Nutzer machten sich über den Snackteller lustig und verglichen ihn unter anderem mit Flugzeugessen oder dem Angebot des Fyre Festivals. Auch während der Preisverleihung wurde das Dinner thematisiert.

Kate Hudson and Timothée Chalamet © Getty

Schauspielerin Janelle James (46) sprach das Essen an, als sie ihren Preis als Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie entgegennahm: "Das Beste an den vier Nominierungen ist, dass ich endlich begriffen habe, dass wir hier sowieso nie richtig verpflegt werden. Es gibt jedes Jahr nur Weintrauben und Eis, aber das hier entschädigt dafür!"

Von den Veranstaltenden gab es bislang keinen Kommentar zum viralen Snackteller. In den sozialen Netzwerken blieb das Essen jedoch eines der meistdiskutierten Themen des Abends.