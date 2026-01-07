Alles zu oe24VIP
Harry Charles
© Getty Images

Enthüllungsbuch

Beschimpft seinen Vater: Harry fordert Geld & Fonds von Charles: "Bin keine Bank"

07.01.26, 09:22
Die Sussexes stellten dreiste Forderungen nach ihrem Royal-Exit.

Ein neues Buch über die Royals bietet pikante Enthüllungen!

Zuerst hui und dann bald pfui

Autor Robert Jobson schreibt in „The Windsor Legacy“, wie  Queen  Elizabeth Meghan Markle herzlich in die Familie aufgenommen hatte, sie als Bereicherung ansah. Das änderte sich in den folgenden Monaten grundlegend:  Als die Sussexes 2020 jedoch ihre königlichen Pflichten niederlegten und nach Kalifornien zogen, wünschte die Königin ihnen öffentlich alles Gute, war aber privat „des Dramas müde“. 

Meghan und Harry
© Getty Images

Queen war es leid

Sie wollte gar nichts mehr von ihrem Enkel wissen, der Forderungen stellte. Jobson behauptet, dass sie schließlich anordnete, Harrys Anrufe an seinen Vater Charles weiterzuleiten.

"Bin keine Bank"

Aber auch Charles wurde Berichten zufolge ungeduldig, nachdem sein Sohn ihn „beschimpft und Geld von ihm verlangt“ hatte, wie es in dem Buch heißt. „Ich bin keine Bank“, soll der heutige König seinen Freunden erklärt haben.

Eine Quelle aus Harrys Umfeld wies das Jobson Buch zurück und erklärte gegenüber Page Six, der Herzog sei „kein großer Fan von Fiktion“.

