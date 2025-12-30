Ex-Prinz Andrew weigert sich, die Royal Lodge zu verlassen

Das Einzige, was ihm offenbar noch geblieben ist, will er nicht kampflos aufgeben: sein Zuhause. Seit 2023 wird über einen möglichen Auszug von Andrew Mountbatten-Windsor aus der Royal Lodge spekuliert. Aber es ist fix: Der gefallene Prinz muss die Villa räumen – doch er lässt sich Zeit.

Nachdem König Charles seinen Bruder infolge der nachgewiesenen Verbindungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein endgültig aus dem inneren Kreis der Royals entfernt hatte, wurde auch Andrews Wohnsituation zum Thema. Britischen Medien zufolge soll der 65-Jährige künftig die deutlich bescheidenere Marsh Farm in Sandringham in der Grafschaft Norfolk beziehen.

© Getty Images

Wann genau Andrew die Royal Lodge verlässt, bleibt jedoch unklar. Laut Royal-Experte Phil Dampier ist nicht damit zu rechnen, dass der Umzug rasch erfolgt. Andrew werde "alles tun, um die Sache so lang wie möglich hinauszuzögern". Dampier hält es sogar für "sehr wahrscheinlich, dass Andrew noch weitere sechs Monate in der Royal Lodge wohnen bleibt".

Andrew noch egoistischer

Diese Einschätzung deckt sich mit Aussagen eines Palast-Mitarbeiters, die der deutschen "Bild"-Zeitung vorliegen. Der Insider beschreibt Andrew als "schon immer sehr egoistisch". Seit dem Entzug seiner royalen Titel habe sich dieses Verhalten weiter verschärft. "Was ihn von seinen Geschwistern unterscheidet, ist, dass ihn das Ansehen der Königsfamilie herzlich wenig zu interessieren scheint", so die Quelle.

© Getty

Ein weiterer Grund für Andrews Widerstand dürfte seine starke emotionale Bindung an die Royal Lodge sein – samt der damit verbundenen Privilegien. Sein künftiges Zuhause sei "deutlich kleiner und weniger luxuriös", was ihm den Abschied zusätzlich erschwere. Ob der Umzug nach Marsh Farm tatsächlich erfolgt, wollte der Insider nicht bestätigen. Sein Fazit fällt dennoch eindeutig aus: "Ich halte das für möglich."