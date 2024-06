× Wegen Gewalt: Alkoholverbot in Italien

Um nächtliche Gewalttaten einzudämmen, hat der Bürgermeister von Udine ein Alkoholverbot in Restaurants und Bars im gesamten Stadtgebiet von 21 Uhr abends bis 8 Uhr morgens erlassen.

In der norditalienischen Stadt Udine hat der Bürgermeister ein Alkoholverbot in Restaurants und Bars von 21 Uhr abends bis 8 Uhr morgens erlassen. Es kam in den letzten Wochen vermehrt zu Schlägereien und anderen Gewalttaten. Die Stadtverwaltung erhofft sich von dem Verbot, die Gewalt auf den Straßen einzudämmen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Das Verbot betrifft auch beliebte Lokale in touristischen Gebieten, hier ist der Ausschank alkoholischer Getränke allerdings noch bis 1 Uhr morgens erlaubt.

Weitere Maßnahmen

Neben dem Alkoholverbot wird auch der Gebrauch von Glas auf öffentlichen Straßen eingeschränkt, um Verletzungen durch Flaschenwürfe zu verhindern. Zudem werden an den Wochenenden die Fußpatrouillen im Stadtzentrum verstärkt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Da die Polizei mit Personalmangel kämpft, werden auch Soldaten der Armee eingesetzt.