Biden-Debakel: Jetzt reagiert Barack Obama

US-Präsident Joe Biden hat sich nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen seinen Herausforderer Donald Trump kämpferisch gezeigt und seine Leistung verteidigt. "Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann", sagte der 81 Jahre alte Demokrat am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina.

"Ich weiß, ich bin kein junger Mann, um das Offensichtliche zu sagen", meinte Biden. Er laufe, rede und debattiere zwar nicht mehr so gut wie früher, so der Demokrat weiter. "Aber ich weiß, wie man die Wahrheit sagt." Er würde nicht antreten, wenn er nicht "mit Herz und Seele" daran glauben würde, dass er den Job machen könne. "Es steht zu viel auf dem Spiel." Bidens Anhänger skandierten "vier weitere Jahre".

Schützenhilfe bekam Biden von Barack Obama. "Schlechte Duelle passieren. Glaubt mir, ich weiß das", schrieb der ehemalige Präsident am Freitag auf der Online-Plattform X. "Aber diese Wahl ist immer noch eine Entscheidung zwischen jemandem, der sein ganzes Leben lang für die einfachen Leute gekämpft hat, und jemandem, der sich nur um sich selbst kümmert. Zwischen jemandem, der die Wahrheit sagt, der Recht von Unrecht unterscheiden kann und es dem amerikanischen Volk offen sagen wird - und jemandem, der zu seinem eigenen Vorteil schamlos lügt."

