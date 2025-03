"Interspar weinwelt" erhält den Meininger Award - Excellence in Wine & Spirit

Premiere! Erstmals wurde ein Lebensmittelhändler mit dem Meininger Award – Excellence in Wine & Spirit im Vorfeld der ProWein Fachmesse ausgezeichnet - Interspar Österreich. Die Interspar weinwelt erhielt den renommierten "Ehrenpreis der Jury".

Interspar Österreich, der führende heimische Hypermarktbetreiber wurde u.a. für die außergewöhnliche Sortimentsvielfalt und die kompetente Beratung in den Märkten geehrt. Besonders gewürdigt wurden auch das Interspar weinwelt Journal, das fundierte Informationen rund um das Thema Wein bietet, sowie innovative Marketingmaßnahmen. Ein Beispiel dafür ist der Interspar weinwelt Winzertalk, bei dem Kundinnen bequem von zu Hause aus an einer Online-Verkostung mit Winzer-Persönlichkeiten teilnehmen können. Im Markt oder online können die exklusiven Interspar weinwelt Tasting Boxen bestellt und abgeholt werden. Neben den Winzertalks finden in Wien im Restaurant "das Mezzanin" (Interspar Schottentor) auch regelmäßig Weinverkostungen vor Ort, mit Vertretern renommierter Weingüter aus ganz Österreich, statt. Einzigartig im österreichischen Lebensmittelhandel ist die fachkundige Schulung der Mitarbeitenden – Interspar kooperiert bereits seit vielen Jahren mit der Österreichischen Weinakademie.

Kompetenz und Erlebnissen begeistern

Die ProWein Fachmesse bietet Jahr für Jahr die Bühne für das Who-is-Who der Wein- und Spirituosenbranche. Aktuelle Trends werden in Düsseldorf präsentiert und geben die Richtung für das kommende Jahr im Fachhandel vor. Am Eröffnungsabend der ProWein werden die Meininger Awards verliehen. Diese sind die höchste Anerkennung der internationalen Wein- und Spirituosenbranche. Hans Bergmann, Zentraler Sortimentsmanager und Leiter der Abteilung Wein bei SPAR Österreich, durfte den Award stellvertretend für die Interspar weinwelt entgegennehmen.

„Die ProWein ist für uns als Interspar das jährliche Highlight im Messekalender und bietet uns die Möglichkeit, uns mit ausgezeichneten Winzer:innen auszutauschen und von den Besten zu lernen. Die diesjährige Prämierung der Interspar weinwelt mit dem Meininger Award ist eine besondere Ehre. Es bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs in Richtung Vielfalt und Kompetenz sowie den Anspruch an uns selbst und für unsere Kund:innen immer besser zu werden“, betont Hans Bergmann, Zentraler Sortimentsmanager und Leiter der Abteilung Wein Spar Österreich anlässlich der Award-Verleihung.

Interspar weinweltSeit 55 Jahren bietet Interspar ein umfassendes Angebot an Weinen, Schaumweinen und Spirituosen in allen Märkten. Daraus entwickelte sich vor 25 Jahren die Interspar weinwelt. Diese verbindet die vielseitige Auswahl mit dem prämierten Onlineshop weinwelt.at – dieser wurde bereits mehrfach von der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGSV) ausgezeichnet. Von Falstaff erhielt Interspar 2024 zudem die Auszeichnung für das beste Weinangebot im Lebensmitteleinzelhandel.