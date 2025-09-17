Alles zu oe24VIP
Gewessler
© APA/HELMUT FOHRINGER

Knapp 7.500

Neuer Mitgliederrekord bei den Grünen

17.09.25, 11:00
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 13 Prozent mehr Mitglieder 

Die Grünen zählen erstmals knapp 7.500 Mitglieder. Das gab die Partei in einer Presseaussendung bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Mitgliederzahl um 13 Prozent gewachsen.

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler wertet den Zuwachs als steigendes Vertrauen in die Partei: "Als ich bei meiner Kandidatur zur Grünen Bundessprecherin gesagt habe, dass die Menschen wieder spüren sollen, dass wir Grüne an ihrer Seite stehen, habe ich mir genau das erhofft: Dass Vertrauen wächst, weil wir zuhören, weil wir uns einsetzen und weil wir nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeit passiert."

Während die Grünen in der Opposition einen Mitgliederrekord verzeichnen, gelang dies den NEOS als Regierungspartei mit erstmals 4.000 Mitgliedern im August.

