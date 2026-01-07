Nicole Kidman und Keith Urban nach 19 Jahren offiziell geschieden

Nicole Kidman und Keith Urban haben ihre Ehe offiziell beendet. Nach fast 20 gemeinsamen Jahren steht nun das Wohl ihrer beiden Töchter im Mittelpunkt.

Nach 19 Ehejahren ist die Scheidung von Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) jetzt rechtskräftig. Laut dem Magazin "People" wurde die Trennung einvernehmlich geregelt. Gerichtsdokumente, die am 6. Januar 2026 in Nashville eingereicht wurden, zeigen, dass sich beide Seiten auf klare Vereinbarungen geeinigt haben.

Bemerkenswert ist die finanzielle Regelung: Beide verzichten auf Ehegatten- und Kindesunterhalt. Laut Unterlagen verfügen sowohl Kidman als auch Urban über ein monatliches Einkommen von jeweils mehr als 100.000 US-Dollar. Jeder übernimmt seine eigenen Rechtskosten und Ausgaben.

Auch neben Ex-Ehemann Keith Urban ragt sie heraus – im wahrsten Sinne des Wortes! Doch heute steht Kidman stolz zu ihrer Größe.

Regelungen für die Töchter

Für die gemeinsamen Töchter Sunday (17) und Faith (15) wurde ein detaillierter Erziehungsplan erstellt. Die Mädchen werden überwiegend bei Nicole Kidman leben – insgesamt 306 Tage im Jahr. Keith Urban stehen 59 Tage jährlich zu, meist jedes zweite Wochenende von Samstagvormittag bis Sonntagabend. Wichtige Entscheidungen sollen weiterhin gemeinsam getroffen werden.

In den Dokumenten wird laut "People" besonders betont, dass beide Elternteile respektvoll miteinander umgehen wollen. Sie verpflichten sich, weder übereinander noch über die jeweilige Familie negativ zu sprechen. Ziel sei ein stabiles und liebevolles Umfeld für die Töchter.

Die Trennung des Paares, das im Juni 2006 in Sydney geheiratet hatte, wurde im September 2025 öffentlich. Berichten zufolge hatte Nicole Kidman zunächst versucht, die Ehe zu retten.

Blick nach vorne

Zum Jahreswechsel zeigte sich Kidman optimistisch. In einer Instagram-Story teilte sie ein Foto mit ihren Töchtern in Sydney beim Blick auf das Feuerwerk und schrieb dazu: „Blick nach vorne ins Jahr 2026.“