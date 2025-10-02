Nicole Kidman und Keith Urban: "Maggie" statt "Baby" - Ist SIE der Grund für das Ehe-Aus?

Der Musiker hat eines seiner schönsten Liebeslieder umgeschrieben - er singt statt "Baby" plötzlich "Maggie" - etwa der Name seiner neuen Freundin?

Er ist jung geblieben, sie ist deutlich jünger – und plötzlich steht die Frage im Raum: Spielt Keith Urbans Gitarristin Maggie Baugh (25) eine Rolle beim Ehe-Aus mit Nicole Kidman? Offiziell bestätigt ist das nicht, doch ein Auftritt des Country-Stars sorgt für Diskussionen.

Mehr lesen:

Bei seinem Konzert im Mai beim iHeartCountry-Festival in Austin (Texas) sang Urban den Hit „The Fighter“ – ein Song, den er einst für Nicole Kidman geschrieben hatte – in veränderter Version. Statt „Baby“, seinem Spitznamen für Kidman, verwendete er plötzlich den Namen „Maggie“. Gemeint war seine Gitarristin Maggie Baugh. Ein Video des Auftritts verbreitete sich rasch im Netz, und viele Fans sehen darin einen Hinweis auf eine mögliche neue Frau an seiner Seite. Beweise liefert die Szene zwar nicht – doch die Symbolik ist unübersehbar.

"Verletzt und betrogen"

Für Nicole Kidman, mit der Urban 19 Jahre lang verheiratet war, dürfte dieser Schritt schmerzhaft sein. Laut US-Medien soll die Schauspielerin die Trennung nicht gewollt haben. Insider berichten, sie fühle sich „verletzt und betrogen“. Das Promi-Portal TMZ spekuliert bereits über eine neue Freundin an Urbans Seite – angeblich eine jüngere Frau aus der Musikbranche. Gerüchte, die sich mit den Spekulationen rund um Maggie Baugh überschneiden.

Bisher kein Rosenkrieg

Fest steht: Urban soll schon vor Monaten das gemeinsame Haus in Nashville verlassen haben. Ein Trennungsvertrag sei von beiden längst unterschrieben. Laut People habe Urban die Trennung forciert, während Kidman von der Entscheidung überrascht worden sei.

Noch verläuft die Trennung ohne offene Eskalation. Doch ob es bei einem friedlichen Auseinandergehen bleibt, dürfte sich zeigen – vor allem, wenn tatsächlich eine neue Partnerin ins Spiel kommt.