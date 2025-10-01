Nicole Kidman fühlt sich "betrogen": Ist eine andere Frau der Grund für die Trennung?

Die Schauspielerin reichte nun die Scheidung ein. Die Trennung sei jedoch von ihrem Ehemann Keith Urban ausgegangen. Böse Zungen behaupten gar, dass er mit einer anderen glücklich sei.

Nach 19 Jahren Ehe ist Schluss: Schauspiel-Ikone Nicole Kidman und Country-Star Keith Urban gehen getrennte Wege. Laut US-Medienberichten hat sie die Scheidung eingereicht, während er bereits aus der gemeinsamen Familienvilla ausgezogen ist. Und die Gerüchteküche brodelt: Eine andere Frau könnte der Grund für das Ehe-Aus sein.

„Verletzt und betrogen“

Wie das US-Magazin People berichtet, fühlt sich Nicole Kidman „verletzt und betrogen“. Eine anonyme Quelle spricht sogar davon, dass die Trennung „dramatische Ausmaße“ annehme.

Ausgegangen sein soll die Entscheidung von Keith Urban – er habe seine Frau „völlig überrumpelt“. Schon länger habe es Spannungen gegeben, heißt es. Kidman habe um die Ehe gekämpft, doch ohne Erfolg. Am Dienstag zog die 58-Jährige schließlich den Schlussstrich und reichte die Scheidung ein – offiziell wegen „Eheproblemen und unüberbrückbarer Differenzen“.





Neue Frau im Spiel?

Aus Kidmans Umfeld heißt es, Urban habe „schon seit einiger Zeit fragwürdige Entscheidungen getroffen“. Insider vermuten, dass damit eine andere Frau gemeint ist. Gegenüber TMZ berichten Quellen: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist.“ Kidman selbst soll das zwar nicht bestreiten – dennoch sei sie „schockiert“.

Von einer angeblichen Ehekrise bei Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban war bei den CMT-Awards aber nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil! Das Paar turtelte verliebt auf dem roten Teppich und vor den Augen aller Fans. Heiße Blicke wurde getauscht und auch einen Kuss konnten sich Nicole und Keith nicht verkneifen. Schon irgendwie süß!

Noch deutlicher wird ein weiterer Insider bei Page Six: „Das ist in ganz Nashville bekannt.“ Dort lebt das Paar mit seinen beiden Töchtern, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14).





Ehe mit Hindernissen

Die Beziehung zwischen Kidman und Urban war nie frei von Problemen. Dennoch soll die Schauspielerin festgehalten haben – an ihrer Ehe, an ihrer Familie. Umso härter trifft sie nun das Ende. Von einem bloßen „Auseinanderleben“ könne jedenfalls keine Rede sein, betonen Insider.