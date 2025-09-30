Nicole Kidman: Ist DAS der Grund für das Ehe-Aus mit Keith Urban?

Die Hollywood-Schönheit habe die Trennung gar nicht kommen sehen. Insider plaudern nach der überraschenden Neuigkeit darüber, wie es dazu kam.

Es wirkt wie das Ende einer großen Hollywood-Liebesgeschichte: Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sollen sich getrennt haben. Noch im Juni feierte das Paar öffentlich seinen 19. Hochzeitstag – Kidman postete ein Foto auf Instagram, das sie eng an die Schulter ihres Mannes geschmiegt zeigt, versehen mit Herz-Emoji und liebevollen Worten.

Nun berichten mehrere internationale Medien übereinstimmend, dass Country-Star Urban die Ehe beendet habe – sehr zum Schock seiner Frau. Laut "Daily Mail" sei die Schauspielerin von dem Schritt „völlig überrumpelt“ worden.

Volle Terminkalender

Als mögliche Gründe nennen Insider die extrem vollen Terminkalender beider Partner. Kidman stand oft für Dreharbeiten vor der Kamera, während Urban mit seiner Musik auf Tour war. „Keith sieht Nicole praktisch nie – entweder dreht sie Filme oder er ist unterwegs. Es ist, als würden sie in derselben Welt leben, aber nie zur gleichen Zeit“, schildert eine Quelle.





Wenig Intimität

Auch von schwindender Nähe ist die Rede: „Die Intimität ist nicht mehr da – sie spielen nur noch die Rolle eines Ehepaares“, heißt es. Urban habe das Gespräch gesucht, weil ihn diese wachsende Distanz unglücklich gemacht habe.

Trotzdem schließen Insider eine Versöhnung nicht völlig aus: 19 Jahre Ehe und zwei gemeinsame Töchter verbinden die beiden stark. „Zwischen ihnen gab es sehr viel Liebe. Vielleicht kommt es nicht zur Scheidung“, so ein Vertrauter.

Fest steht: Kidman soll sich derzeit um die beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) kümmern, die im Familienanwesen in Nashville leben. Urban hingegen soll bereits zu Beginn des Sommers in ein eigenes Haus in der Nähe gezogen sein – wie TMZ berichtet.