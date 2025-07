Ehe-Krise bei Nicole Kidman? Sie wandert nach Portugal aus - alleine!

Hollywood-Star Nicole Kidman scheint einen radikalen Neustart zu planen – und zwar allein und auf einem anderen Kontinent. Bisher lebte die Schauspielerin gemeinsam mit Ehemann Keith Urban und den Kindern in Nashville. Doch nun zieht es die Oscar-Preisträgerin offenbar nach Europa – alleine

Laut portugiesischen Medienberichten hat sich Nicole Kidman ein exklusives Grundstück im Luxusresort Melides an der Atlantikküste Portugals angeschaut. Grundstückspreise starten dort bei 3,5 Millionen Euro – und bieten Luxus pur: Golfplatz, Reitzentrum, Spa und der Atlantikstrand direkt vor der Tür. Berühmtheiten wie George Clooney, Paris Hilton oder Prinz Harry haben sich hier bereits niedergelassen. Besonders brisant: Nicole Kidman soll allein vor Ort gewesen sein – von Keith Urban fehlte jede Spur. Während sie bereits einen Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung bei der portugiesischen Migrationsbehörde AIMA gestellt hat, liegt von ihm offenbar kein entsprechender Antrag vor. Bedeutet das etwa getrennte Wege?

© zeidler

Bereits 2023 hatte das Paar eine gemeinsame Wohnung in Lissabons Parque das Nações gekauft, zusätzlich zu Immobilien in Sydney, New York und Nashville. Doch die neue Planung wirkt deutlich eigenständiger – ein Leben in Portugal, losgelöst vom bisherigen Familienmittelpunkt. Nicole Kidman hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie sehr sie das Leben abseits von Hollywood schätzt. In Nashville fühlte sie sich "sofort zu Hause", sagte sie einst dem Rolling Stone. Jetzt scheint sie ein neues Kapitel aufzuschlagen – mit viel Platz, Privatsphäre und europäischem Flair.

Ob Keith Urban sie später nach Portugal begleitet oder es sich doch um einen echten Solo-Neuanfang handelt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin scheint bereit für einen großen Umbruch – räumlich und vielleicht auch persönlich.