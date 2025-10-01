Nicole Kidman trennt sich von Keith Urban – Details aus Scheidungsantrag enthüllt

Nicole Kidman und Keith Urban gehen nach fast zwei Jahrzehnten Ehe getrennte Wege. Die Scheidung ist eingereicht – mit erstaunlich harmonischen Details

Am Dienstag reichte die Schauspielerin die Scheidungspapiere ein. Als Grund nannte Kidman „Eheprobleme und unüberbrückbare Differenzen“. Doch die Unterlagen lassen keinen Rosenkrieg erwarten: Ein gemeinsamer Erziehungsplan für die beiden Töchter ist bereits fixiert. „Mutter und Vater werden sich einander und jedem Kind gegenüber so verhalten, dass eine liebevolle, stabile, konsequente und förderliche Beziehung mit dem Kind besteht, auch wenn sie geschieden sind“, heißt es in den Dokumenten. Außerdem verpflichten sich beide, respektvoll über den jeweils anderen zu sprechen.

Nicole Kidman, 2023 © Getty Images

Sorgerechtsregelung

Die Töchter Sunday Rose (17) und Margaret (14) bleiben überwiegend bei Kidman. Sie erhält 306 Tage im Jahr das Sorgerecht, während Urban die Kinder 59 Tage bei sich hat. So können die Mädchen in ihrem gewohnten Umfeld in Nashville weiterleben.

© Getty Images

Auch beim Unterhalt bleibt es friedlich. Beide geben an, monatlich über 100.000 Dollar zu verdienen. Keiner verlangt Zahlungen vom anderen, das Vermögen wird geteilt, persönliche Besitztümer behält jeder selbst. Die Unterschriften unter den Plan datieren bereits aus Ende August und Anfang September – ein Hinweis, dass die Trennung länger vorbereitet war.

Australische Wurzeln

Ist Nicole Kidman (57) so wie viele andere Hollywoodstars wegen der Abnehmspritze so dünn? © Getty Images

Kidman, die in Hawaii geboren wurde und seit 1970 in Australien lebt, sowie Urban, der ebenfalls aus Australien stammt, setzen offenbar auf Gelassenheit. Nach Einreichung der Papiere dauert es nun mindestens 90 Tage, bis die Scheidung rechtskräftig wird.