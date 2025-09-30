Ehe-Aus: Nicole Kidman reicht offiziell die Scheidung ein

Nicole Kidman hat nach 19 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Keith Urban eingereicht.

Laut der britischen "Daily Mail“ hat die Schauspielerin einen Tag nach ihrer Trennung nun die Scheidung eingereicht. Schon zuvor wurde berichtet, dass Nicole Kidman davon am Montag „überrumpelt“ worden sei. Urban hat laut ihr schon eine neue Partnerin seit ihrer Trennung im Juni 2025.

Ein Insider packt gegenüber dem Insider-Magazin "TMZ" über die Gründe der Trennung aus: „Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie oder er ist auf Tour.“ Trotz der Trennung seien noch Gefühle im Spiel: „Es gab viel Liebe zwischen den beiden und sie werden sich vielleicht nicht scheiden lassen, aber es gibt eine Welt, in der sie beide leben, in der keiner von ihnen ist.“ Besonders bitter: Kidman soll von der Entscheidung ihres Mannes völlig überrascht worden sein.

Zwei gemeinsame Kinder

Die Beziehung der beiden Stars sei nur noch eine leere Hülle, heißt es weiter. Urban habe schließlich die Initiative ergriffen und seiner Frau klargemacht, dass er nicht mehr glücklich sei. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter – Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14).

Für Nicole Kidman ist es nicht die erste gescheiterte Ehe mit einem Hollywood-Star. Von 1990 bis 2001 war die Australierin mit Tom Cruise verheiratet. Mit dem „Mission Impossible“-Star adoptierte sie zwei Kinder. Nach der Scheidung fand sie mit Keith Urban ihre vermeintlich große Liebe.

Getrenntes Luxus-Leben

Während der Musiker in den USA weilt, hat sich Nicole Kidman in London niedergelassen. Dort drehte sie zuletzt die Fortsetzung von „Practical Magic“ und wohnt in einer luxuriösen Villa im noblen Stadtteil Hampstead. Das Anwesen, das einst Pop-Ikone Boy George gehörte, kostet die Schauspielerin angeblich etwa 80.000 Euro pro Monat.

Obwohl die Dreharbeiten in Großbritannien inzwischen abgeschlossen sind, soll sich Kidman in ihrem „Traumhaus“ bereits „häuslich eingerichtet“ haben, wie „Woman“s Day„ berichtet. Ein weiteres Indiz für die Ehekrise: Keith Urban wurde dort nie gesichtet.

Trotz der aktuellen Krise scheint eine endgültige Scheidung noch nicht beschlossene Sache zu sein. Urban habe seiner Frau nun deutlich gemacht, dass er mit der aktuellen Situation unglücklich ist – ein Weckruf für die Beziehung? Besonders die Feiertage und Urbans bevorstehender Geburtstag könnten zum Wendepunkt werden. Der Country-Star wird am 26. Oktober 58 Jahre alt – eine Gelegenheit für das Paar, sich auszusprechen und möglicherweise einen Neuanfang zu wagen. Fans des Paares hoffen jedenfalls, dass die beiden ihre Probleme überwinden können. Immerhin galten sie fast zwei Jahrzehnte lang als eines der stabilsten Paare Hollywoods.