Comeback: Erstes Foto der "Scrubs"-Crew seit über 15 Jahren

Vor 15 Jahren endete die beliebte Krankenhaus-Serie "Scrubs". Jetzt meldet sich die Crew mit einem Gruppenfoto von der ersten Drehbuchlesung zurück.

Donald Faison (51, Turk) hat das Foto auf Instagram gepostet. Er schreibt dazu: "Die Clique ist wieder vereint für die erste #Scrubs-Lesung. Los geht"s!" Bald sollen die Dreharbeiten für die neue Staffel beginnen. Es soll neun Folgen geben, welche gegen Ende 2026 bei Disney+ erscheinen sollen.

Neben Faison sind natürlich Zach Braff (50, J.D.), Sarah Chalke (49, Elliot), Judy Reyes (57, Carla) und John C. McGinley (66, Dr. Cox) mit dabei und kehren in ihrer alten Rolle zurück. Der Serien-Schöpfer Bill Lawrence, welcher in der Zwischenzeit "Ted Lasso" und "Shrinking" machte, ist diesmal als Executive Producer dabei. Grund: Aus Zeit- und Vertragsgründen kann er nicht als Showrunner zurückkehren.

Dreharbeiten in Kanada

Auf dem Foto fehlen einige beliebte Figuren. Ob Dr. Kelso (Ken Jenkins) oder der Hausmeister (67, Neil Flynn) dabei sind, ist derzeit unbekannt. Viele hoffen zumindest auf einen Gastauftritt.

Das Revival soll diesmal im Raum Vancouver gedreht werden, so die Produktionsangaben. Zach Braff wollte lieber wieder in Los Angeles drehen, aber am Ende fiel die Wahl auf Kanada.

Revival ist eine Fortsetzung

Schon früher filmte die Crew in einem stillgelegten Krankenhaus. Von 2000 bis 2010 wurde aus dem North Hollywood Medical Center das "Sacred Heart". Das stillgelegte reale Krankenhaus hatte 160 Betten. 2011 wurde das Gebäude abgerissen.

Das Revival soll an die originale Serie anknüpfen. Die alten Figuren kommen zurück. Gleichzeitig sollen auch junge Assistenzärzte eingeführt werden. Dabei soll das veränderte Gesundheitswesen in den USA widergespiegelt werden.