27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten

Starke Konkurrenz für Leonardo DiCaprio im Oscar-Rennen. „The Rock“ Dwayne Johnson liefert mit dem Sportdrama „The Smashing Machine“ ein neues Kino-Highlight.

15 Minuten Standing Ovations bei den Filmfestspielen in Venedig und der Silberne Löwe für Regisseur Benny Safdie. Mit dem Sportdrama „The Smashing Machine“, bei dem „The Rock“ Dwayne Johnson das patscherte Leben des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr verkörpert, startet am Donnerstag der nächste große Oscar-Favorit in unseren Kinos. „Dass mein Name einmal in einem Atemzug mit dem Oscar gewannt wird ist schier unglaublich,“ kann „The Rock“ den berechtigten Hype nicht wirklich fassen. Dabei hat er alles dafür gegeben. Nämlich gleich 27 Kilo. So viel hat der ehemalige Profi-Wrestler für seine „Traumrolle“ abgenommen. „Diese Transformation war das Schwierigste, was ich je gemacht habe!“

© Constantin Film

„The Smashing Machine“ beleuchtet in 123 ebenso brillanten wie blutigen Minuten den Aufstieg und Fall des ehemaligen UFC-Champions Mark Kerr (Johnson), der mit seiner Opiumabhängigkeit und dem Drang nach sportlichen Erfolgen kämpft. Und mit seiner Lebensgefährtin Dawn Staples (Emily Blunt), denn die Abstinenz, die er für den Neustart in der japanischen MMA-Liga braucht, verschärft die häuslichen Spannungen.

„The Rock“ wandelt mit der auf wahren Begebenheiten beruhende Fighter-Story deutlich eher auf den Spuren von Robert De Niro ("Wie ein wilder Stier“), als auf den Spuren von „Rocky“. Eine Oscar-Nominierung wäre berechtigt. Dann kommt es am 145. März wohl zum großen Showdown mit Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“).