Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten
© Constantin Film

Kino-Hit der Woche

27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten

Von
30.09.25, 12:00
Teilen

Starke Konkurrenz für Leonardo DiCaprio im Oscar-Rennen. „The Rock“ Dwayne Johnson liefert mit dem Sportdrama „The Smashing Machine“ ein neues Kino-Highlight.  

15 Minuten Standing Ovations bei den Filmfestspielen in Venedig und der Silberne Löwe für Regisseur Benny Safdie. Mit dem Sportdrama „The Smashing Machine“, bei dem „The Rock“ Dwayne Johnson das patscherte Leben des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr verkörpert, startet am Donnerstag der nächste große Oscar-Favorit in unseren Kinos. „Dass mein Name einmal in einem Atemzug mit dem Oscar gewannt wird ist schier unglaublich,“ kann „The Rock“ den berechtigten Hype nicht wirklich fassen. Dabei hat er alles dafür gegeben. Nämlich gleich 27 Kilo. So viel hat der ehemalige Profi-Wrestler für seine „Traumrolle“ abgenommen. „Diese Transformation war das Schwierigste, was ich je gemacht habe!“

27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten
© Constantin Film

27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten
© Constantin Film


„The Smashing Machine“ beleuchtet in 123 ebenso brillanten wie blutigen Minuten den Aufstieg und Fall des ehemaligen UFC-Champions Mark Kerr (Johnson), der mit seiner Opiumabhängigkeit und dem Drang nach sportlichen Erfolgen kämpft. Und mit seiner Lebensgefährtin Dawn Staples (Emily Blunt), denn die Abstinenz, die er für den Neustart in der japanischen MMA-Liga braucht, verschärft die häuslichen Spannungen.

27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten
© Constantin Film

27 Kilo leichter. „The Rock“ kämpft sich zum Oscar-Kandidaten
© Constantin Film

„The Rock“ wandelt mit der auf wahren Begebenheiten beruhende Fighter-Story deutlich eher auf den Spuren von Robert De Niro ("Wie ein wilder Stier“), als auf den Spuren von „Rocky“. Eine Oscar-Nominierung wäre berechtigt. Dann kommt es am 145. März wohl zum großen Showdown mit Leonardo DiCaprio („One Battle After Another“).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden