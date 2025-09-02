"The Rock" kaum wiederzuerkennen – so extrem hat er abgenommen

Dwayne „The Rock“ Johnson (53) hat bei den Filmfestspielen in Venedig für Staunen gesorgt. Der sonst für seine Muskelberge bekannte Hollywood-Star zeigte sich deutlich schlanker – ganze 27 Kilo soll er für seine neue Rolle verloren haben

Grund für die neue Erscheinung ist Johnsons Hauptrolle im Drama "The Smashing Machine" der Indie-Produktionsfirma A24. Darin verkörpert er den früheren MMA- und UFC-Champion Mark Kerr. Neben Perücke und Prothesen stach vor allem sein deutlicher Gewichtsverlust ins Auge.

Gerüchte und Johnsons eigene Motivation

Dwayne "The Rock" Johnson © Getty

In sozialen Netzwerken wurde spekuliert, ob Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro im Spiel waren. Johnson selbst betonte jedoch im Gespräch mit dem "Hollywood Reporter", die Transformation bewusst gesucht zu haben: "Ich hatte das Glück, viele Erfolge zu feiern. Aber da war immer diese kleine Stimme in mir, die fragte: ‚Kann ich nicht noch mehr?‘“

Strenge Diät und hartes Training

Fitness-Experte Kunal Makwana erklärt, dass hinter dem Abnehmerfolg eiserne Disziplin steckt: ein streng kontrolliertes Kaloriendefizit, viel mageres Eiweiß, Gemüse und komplexe Kohlenhydrate in abgewogenen Mengen. Verarbeitete Lebensmittel, Snacks und Fast Food seien tabu gewesen. Ergänzt wurde der Plan durch intensives Ausdauer- und Intervalltraining neben Johnsons gewohntem Krafttraining.

Dwayne Johnson in "The Smashing Machine" © Hersteller

Die Geschichte von Mark Kerr

"The Smashing Machine" erzählt die bewegende Lebensgeschichte des einstigen Champions: sportliche Erfolge, aber auch tiefe Krisen durch Drogenmissbrauch und private Rückschläge. Mit seiner körperlichen Metamorphose zeigt Johnson, wie weit er bereit ist zu gehen, um die Rolle authentisch darzustellen.