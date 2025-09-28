Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kino
Fluch der Karibik Depp Knightley Bloom
© Gety

Riesen-Freude

Hollywood-Hammer: Superstar deutet Comeback bei "Fluch der Karibik 6" an

28.09.25, 21:20
Teilen

Noch immer warten Fans auf mehr Infos zum sechsten Teil der Kult-Film-Reihe "Fluch der Karibik". Ein Superstar deutet jetzt sogar ein überraschendes Comeback an.

Wie geht es mit den beliebtesten Piraten Hollywoods weiter? Seit langer Zeit steht fest, dass es tatsächlich ein sechstes Abenteuer von "Fluch der Karibik" geben soll. Doch wer Teil des Casts sein wird, ist immer noch ein Rätsel.

Nach dem Streit mit Disney ist die Zukunft von Johnny Depp in der Erfolgsfranchise immer noch offen. Fan-Lieblinge Orlando Bloom und Keira Knightley haben die Reihe schon nach dem dritten Teil verlassen. Eine Person aus dem Kult-Trio macht den Fans nun in einem Interview mit Entertainment Tonight wieder Hoffnung.

Fluch der Karibik Depp Knightley
© Hersteller

Offiziell ist weiterhin nichts bestätigt, doch jetzt sprach Keira Knightley, die im Film Elizabeth Swann verkörpert, über die Zukunft ihrer Rolle. Zu Beginn war sie die schüchterne Tochter des Gouverneurs mit dem Hang zum Abenteuer und wurde im Verlauf der Filme zur tapferen Piratinkönigin.

Knightley weiß nicht, wie es weitergeht

Sie gab zu, dass sie nicht wusste, wie es in den zwei Filmen nach dem Ende ihrer Ära bei Fluch der Karibik mit der Piratin weiterging. Denn das letzte, was man sah, ist, dass sie Will Turner (gespielt von Orlando Bloom) heiratet, ehe er durch den Fluch des Fliegenden Holländers gezwungen war, zehn Jahre auf See zu verbringen und dann nur einen Tag an Land verbringen dürfe. Dort sah man sie noch fernab des Lebens als Piratin, wie sie mit einem Kind auf ihren Will wartet.

Fluch der Karibik Knightley Bloom
© Hersteller

Doch Knightley ließ alle Fans aufhorchen: "Elizabeth sollte am besten einfach eine Piratin sein." Für viele Fans ein klarer Hinweis, dass damit schon das erste Comeback bestätigt wurde - von der Darstellerin selbst. Es bleibt also weiter spannend, wie es mit den Piratenabenteuern weitergeht und wer am Ende vor der Kamera tatsächlich in See stechen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden