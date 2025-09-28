Hollywood-Hammer: Superstar deutet Comeback bei "Fluch der Karibik 6" an

Noch immer warten Fans auf mehr Infos zum sechsten Teil der Kult-Film-Reihe "Fluch der Karibik". Ein Superstar deutet jetzt sogar ein überraschendes Comeback an.

Wie geht es mit den beliebtesten Piraten Hollywoods weiter? Seit langer Zeit steht fest, dass es tatsächlich ein sechstes Abenteuer von "Fluch der Karibik" geben soll. Doch wer Teil des Casts sein wird, ist immer noch ein Rätsel.

Nach dem Streit mit Disney ist die Zukunft von Johnny Depp in der Erfolgsfranchise immer noch offen. Fan-Lieblinge Orlando Bloom und Keira Knightley haben die Reihe schon nach dem dritten Teil verlassen. Eine Person aus dem Kult-Trio macht den Fans nun in einem Interview mit Entertainment Tonight wieder Hoffnung.

Offiziell ist weiterhin nichts bestätigt, doch jetzt sprach Keira Knightley, die im Film Elizabeth Swann verkörpert, über die Zukunft ihrer Rolle. Zu Beginn war sie die schüchterne Tochter des Gouverneurs mit dem Hang zum Abenteuer und wurde im Verlauf der Filme zur tapferen Piratinkönigin.

Knightley weiß nicht, wie es weitergeht

Sie gab zu, dass sie nicht wusste, wie es in den zwei Filmen nach dem Ende ihrer Ära bei Fluch der Karibik mit der Piratin weiterging. Denn das letzte, was man sah, ist, dass sie Will Turner (gespielt von Orlando Bloom) heiratet, ehe er durch den Fluch des Fliegenden Holländers gezwungen war, zehn Jahre auf See zu verbringen und dann nur einen Tag an Land verbringen dürfe. Dort sah man sie noch fernab des Lebens als Piratin, wie sie mit einem Kind auf ihren Will wartet.

Doch Knightley ließ alle Fans aufhorchen: "Elizabeth sollte am besten einfach eine Piratin sein." Für viele Fans ein klarer Hinweis, dass damit schon das erste Comeback bestätigt wurde - von der Darstellerin selbst. Es bleibt also weiter spannend, wie es mit den Piratenabenteuern weitergeht und wer am Ende vor der Kamera tatsächlich in See stechen wird.