Schlank & gesund: Auf neuen Fotos ist Johnny Depp kaum zu erkennen

Der Schauspieler soll sich neuen Lebensstil angewöhnt haben.

Schauspieler Johnny Depp (60) hat viele Gesichter. Jahrelang spielte er mit dem verruchten Image des Capitain Sparrow, den er in "Fluch der Karibik" verkörperte, trug Goldzahn und verschlissene Klamotten.

Depp, der auch Musiker ist, liebt das Image des "Badboys". Er schlug in der Vergangenheit gerne bei Alkohol und Drogen über die Stränge, gab sich verlottert und soll zunehmend schwierig im Umgang gewesen sein. Höhepunkt: Die Schlammschlacht vor Gericht mit Ex-Frau Amber Heard.

Depp, im Mai 2023 in Cannes

Frisch: Johnny Depp

Nun soll Depp, das berichten Meiden wie die Dailymail und ist auf aktuellen Fotos zu sehen, einen gesünderen Lebensstil gefunden haben. Vor einem großen Shooting für die Nobelmarke Dior zeigte sich Depp auf einer Filmpremiere seines neuen Streifens "Jeanne Du Barry" deutlich schlanker, frisch rasiert und mit glänzenden ohrlangen Haaren.

Depp und Regissuerin und Schauspielerin Maiwenn

Johnny Depp soll schon eine Weile in London leben und es gehe ihm richtig gut, so die dailymail.

In "Jeanne Du Barry", der letzten Mai in Cannes Premiere feiert, spielt Depp König Louis XV. an der Seite von Mätresse Jeanne, verkörpert von Maiwenn (die Filmemacherin hat ihren Nachnamen abgelegt) und auch privat verstehen sich die beiden bestens.