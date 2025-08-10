Alles zu oe24VIP
Johnny Depp
Dramatische Szenen

Johnny Depp: Neues Buch enthüllt blutige Nacht mit Amber Heard – Finger fast abgetrennt

10.08.25, 15:17
Teilen

Der Hollywood-Streit zwischen Johnny Depp (61) und Amber Heard (38) ist noch lange nicht beendet. Ein neues Enthüllungsbuch mit dem Titel „Hollywood Vampires“ rollt die toxische Ehe erneut auf – und schildert dramatische Details einer Nacht im März 2015, in der Depp einen Teil seines Fingers verlor

Damals drehte der „Fluch der Karibik“-Star in Australien, als Heard ihn besuchte. Streitpunkt: ein Ehevertrag, den Depp wollte – sie nicht. Laut dem Buch eskalierte die Situation in der Luxusvilla. Depps Bodyguard Malcolm Connolly erhielt einen Notruf: „Mit dem Boss ist was passiert. Hol ihn hier raus!“ Als er ankam, hielt Depp blutend seinen Finger. „Sie hat mir den Finger abgeschnitten – mit einer Wodkaflasche!“, soll er gesagt haben. Heard hingegen behauptete, Depp habe sich selbst verletzt.

Depp
Connolly brachte den weinenden Star in Sicherheit. Der Knochen ragte aus der Wunde, ein Arzt und eine Krankenschwester suchten vergeblich nach der abgetrennten Fingerspitze – erst am nächsten Tag wurde sie gefunden. Später sollen geheime Aufzeichnungen belegen, dass Heard tatsächlich eine Flasche warf.

Johnny Depp: Neues Buch enthüllt blutige Nacht mit Amber Heard – Finger fast abgetrennt
Heard erklärte vor Gericht, sie sei in jener Nacht aus einer dreitägigen „Geiselsituation“ geflohen. Beweise dafür gab es nicht. Der Australien-Zwischenfall wurde zum Symbol für die zerstörerische Beziehung der beiden – und bleibt einer der heftigsten Promi-Skandale Hollywoods.

