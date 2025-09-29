DiCaprio geht mit neuem Kino-Triumph ins Oscar-Rennen

Leonardo DiCaprio darf sich mit dem sensationellen Politthriller „One Battle After Another“ berechtigte Hoffnung auf seinen 2. Oscar machen. Auch die Kassa stimmt. Platz 1 in den USA. Top 5 bei uns.

Nimmt man sich die euphorischen Kritiken zu Herzen, dann holt Leonardo DiCaprio für den eben auch bei uns gestarteten Revolutionsthriller „One Battle After Another“ am 15. März seinen zweiten Oscar. Und nimmt seinem diabolischen Gegenspieler Sean Penn sowie Regisseur Paul Thomas Anderson gleich mit auf das Sieger-Foto. Laut Variety winken dem 160 minütigen Epos, das sich neben dem Drama “Hamnet” und dem Vampir-Horrorfilm “Sinners” berechtigte Hoffnungen auf den Top-Preis für „Besten Film“ machen kann, ja mindestens 10 Nominierungen.

© Warner Bros. Pictures

© Warner Bros. Pictures



Im Mainstream ist der neue DiCaprio Kino-Hammer ja bereits angekommen. Mit 22,4 Millionen Kassa sicherte sich „One Battle After Another“ am Startwochenende Platz eins der US-Kino-Charts. Und beschert somit dem 11-fachOscar-Nominierten Regisseur Paul Thomas Anderson („Magnolia“) eine neue Bestmarke. Und das trotz limitierten Starts in nur ausgewählten amerikanischen Kinos.

© Warner Bros. Pictures

© Warner Bros. Pictures

Dazu kommen weltweit weitere 26,1 Millionen Dollar Kassa und schon über 145.000 verkaufte Kinokarten in Deutschland. Auch in Österreich, wo die Kinocharts immer erst später ausgewertet werden, darf DiCaprio mit einem Top-5-Start rechnen.