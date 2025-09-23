Neuer Hype um „Star Wars“ – 1. Trailer als Millionen-Hit

Seit Montag läuft der Countdown: nach 7 Jahren Star-Wars-Kino-Pause kommt am 20.Mai das Epos „The Mandalorian & Grogu“ auf die große Leiwand. Der 1. Trailer begeistert die Fans.

Über 6 Millionen YouTube-Klicks in nur 18 Stunden für die englische Originalversion. Über 200.000 für die deutsche Synchronisation. „Die Macht ist stark“ mit dem neuen Star Wars Trailer. Am 20. Mai 2026 kommt „The Mandalorian & Grogu“ in unsere Kinos. Der erste „Star Wars“ Film seit dem „Aufstieg Skywalkers“ (2019) und die Fans sind voller Entzückung. „Bester Star Wars Film Trailer seit Rogue One“, Wie geil, wie geil. Was für geile Bilder und Szenen“ oder „Nach so vielen Jahren endlich mal wieder ein Star Wars Kinofilm. Bin so sehr darauf gehyped“ heißt es da. Und in Anspielung auf die witzige Sprache von Star-Wars-Legende „Yoda“: „Darauf lange gewartet ich habe!“

© Disney

© Lucasfilm Ltd

„The Mandalorian & Grogu“ liefert unter der Regie von Jon Favreau die kinogerechte Fortsetzung der kultigen TV-Serie „The Mandalorian“ mit Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und dem süßen Mini-Yoda „Grogu“ in den Hauptrollen.

© Lucasfilm Ltd

© Lucasfilm Ltd

© Lucasfilm Ltd

Die Story bei der Sigourney Weaver als Rangerin Ward ihr Star-Wars-Debüt feiert und es ein Wiedersehen mit „Star Wars Rebels“-Fanliebling Zeb Orrelios und von Jabba the Hutts Sohn Rotta gibt, verspricht Hochspannung: „Das böse Imperium ist gefallen und imperiale Kriegsherren sind noch immer über die ganze Galaxis verstreut. Während die junge Neue Republik alles beschützt, wofür die Rebellion gekämpft hat, haben sie die Hilfe des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin (Pedro Pascal) und seines jungen Lehrlings Grogu in Anspruch genommen.“ Am 20. Mai im Kino.