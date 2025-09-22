Alles zu oe24VIP
© Disney

Kino-Hammer

„Star Wars“ nach 7 Jahren wieder im Kino. Der 1. Trailer ist da!

Von
22.09.25, 16:01
Teilen

Am 20. Mai 2026 kommt „The Mandalorian & Grogu“ in unsere Kinos. Der erste „Star Wars“ Film seit dem „Aufstieg Skywalkers“ (2019. Jetzt gibt’s den ersten Trailer.  

2019 lief der der letzte Star Wars Film „ Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers“ in unseren Kinos. Am 20. Mai 2026 gibt’s endlich wieder ein großes Star Wars Abenteuer auf der großen Leinwand: „The Mandalorian & Grogu“, die XXL-Fortsetzung der kultigen TV-Serie „The Mandalorian“ mit dem süßen Mini-Yoda „Grogu“ und Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) in den Hauptrollen. Jetzt verkürzt der soeben erschiene Trailer die Wartezeit!

„Star Wars“ nach 7 Jahren wieder im Kino. Der 1. Trailer ist da!
© Disney

Am Ende der TV-Serie „The Mandalorian“ sah es so aus als hätten sich Din Djarin und Grogu auf dem Planeten Navarro zur Ruhe gesetzt. Doch nun werden sie von der Neuen Republik nun gefährliche neue Missionen rekrutiert, die sie unter dem Kommando der Rangerin Ward (Sigourney Weaver) quer durch die Galaxis führen.

„Star Wars“ nach 7 Jahren wieder im Kino. Der 1. Trailer ist da!
© Disney

Dabei kreuzen sie unter anderem die Wege von „Star Wars Rebels“-Fanliebling Zeb Orrelios und von Jabba the Hutts Sohn Rotta (im Original gesprochen von „The Bear“-Star Jeremy Allen White), bekommen es aber natürlich auch wieder mit Überbleibseln des Galaktischen Imperiums zu tun.

