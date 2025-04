× Nach „Barbie“: Ryan Gosling wird zum Star-Wars-Jedi

2019 gab's den letzten Star-Wars-Kino-Film - jetzt geht die Jedi-Saga endlich weiter. 2027 kommt "Star Wars: Starfighter“. Die Hauptrolle übernimmt Ryan Gosling

Als Ken in „Barbie“ lieferte Ryan Gosling einen der größten Kinohits der letzten Jahre: 1,4 Milliarden Dollar Kassa und eine Oscar-Nominierung. Jetzt wird er zum Star-Wars-Helden. Am 28. Mai 2027 übernimmt er die Hauptrolle im Kinofilm „Star Wars: Starfighter“, das gab Lucasfilm in der Nacht auf Freitag bei der Star Wars Celebration in Japan bekannt.



Die Geschichte soll rund fünf Jahre nach “Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ angesiedelt sein. Das würde Starfighter zum ersten Projekt in der Post-Skywalker-Saga-Ära machen. Spannend: die Regie und auch das Drehbuch wird Shawn Levy übernehmen, der zuletzt für Marvel ja "Deadpool & Wolverine" gedreht hat. „Es ist kein Prequel und keine Fortsetzung. Es ist ein neues Abenteuer. Es spielt in einer Zeit, die wir bisher noch nicht erforscht haben,“ erklärt er den neuen Star-Wars-Hit, von dem auch Gosling begeistert ist: „Das Drehbuch ist einfach unglaublich gut. Es erzählt eine großartige Geschichte mit tollen und originellen Charakteren. Es steckt voller Herz und Abenteuer.“

Witzig: bei der Präsentation zeigte Gosling auch sein ehemaliges Kinderzimmer. Mit einer Star-Wars-Bettwäsche! „Meine Mama hat das natürlich immer noch“, scherzte Gosling. „Natürlich dachte sie, die Fans würden sich darüber freuen, aber ich vermute, sie will damit nur ihre jahrelange Hortung rechtfertigen.“ Und weiter: „Wie man auf dem Bild sehen kann, habe ich wahrscheinlich schon von Star Wars geträumt, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe“





Als Vorspiel für Goslings Jedi-Premiere kommt bereits am 22. Mai 2026 das Star-Wars-Abenteuer "The Mandalorian and Grogu" in unsere Kinos.