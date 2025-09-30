Letzter Vorhang für Harald Serafin (†93): Trauerfeier im Wiener Stephansdom

Am 8. Oktober wird eine der prägendsten Bühnenpersönlichkeiten des Landes mit einer gigantischen Feier verabschiedet.

Österreich nimmt Abschied von einer seiner prägendsten Bühnenpersönlichkeiten: Harald Serafin ist am 15. September verstorben. Der beliebte Entertainer, langjährige Intendant der Seefestspiele Mörbisch und Publikumsliebling, prägte über Jahrzehnte die heimische Kulturszene mit Charme, Witz und unverwechselbarer Herzlichkeit.

Nun hat sein Sohn Daniel Serafin die Einladungen zur Trauerfeier verschickt. Am Mittwoch, dem 8. Oktober 2025, um 15 Uhr, wird der „Mörbisch-Professor“ im ehrwürdigen Wiener Stephansdom verabschiedet.

Rührende Worte

In der Mitteilung heißt es voller Dankbarkeit: „Ein Mensch, der stets mit Offenheit, Freude und Herzlichkeit auf andere zuging, der Menschen zusammenbrachte, geschätzt und geliebt wurde.“





Jeder ist willkommen

Die Familie lädt herzlich zur feierlichen Verabschiedung ein. Doch es soll nicht allein die Trauer im Vordergrund stehen, sondern auch das Leben eines Mannes, der für Musik, Theater und Begegnungen brannte: „Papa hätte sich gefreut, wenn wir an diesem Tag gemeinsam nicht nur trauern, sondern auch das Leben feiern, das er so sehr geliebt hat.“

Damit wird Harald Serafin ein Abschied bereitet, wie er selbst ihn wohl gewollt hätte: mit Würde, Dankbarkeit – und einem großen Gefühl der Lebensfreude.