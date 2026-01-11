Paukenschlag: DJ Ötzi bremst Helene Fischer aus

DJ Ötzi ist der wahre „Schlagerchampion“ Nach der ORF-Show stürmt er mit dem neuen Schunkel-Hit „Tirol“ auf Platz 1 bei iTunes.

Unheilig, Maite Kelly, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng, Thomas Anders und natürlich Helene Fischer. Superstar-Alarm bei Florian Silbereisen. Doch der wahre „Schlagerchampion“ ist DJ Ötzi. Und sein aktueller Schunkel Hit „Tirol“ Damit stürmt er in den iTunes-Charts auf Platz 1 und bootet damit nicht nur Weltstars wie Bruno Mars oder die K-Pop-Darlings von „Demon Hunters“ aus, sondern auch gleich alle Kollegen der Silbereisen-Show.

Die ORF-Übertragung, die über 513.000 Fans mitschunkeln ließ, sorgt nun nämlich auch für ein echtes Chart-Beben, denn im Sog der Silbereisen-Show stürmen gleich 7 Songs aus der TV-Show die iTunes-Charts. Neben Spitzenreiter DJ Ötzi schaffen es auch Unheilig („Spiegel“) und das Duett „Schau mal herein“ von Helene Fischer und Florian Silbereisen in die Top 3.

Das sind die aktuellen Top10 der iTunes-Charts:

1. DJ Ötzi, Tirol

2. Unheilig, Spiegel

3. Helene Fischer und Florian Silbereisen, Schau mal herein

4. Bruno Mars, I Just Might

5. Florian Silbereisen-und Marco Schuitmaker, Schutzengel

6. Hunter/X, Golden

7. Roland Kaiser, Mein Kompliment

8. Pietro Basile, Hey Macarena

9. Rye, My Where is My Husband

10. Maite Kelly, Der Morgen danach

Dazu können auch das Silbereisen und Marco Schuitmaker Duett „Schutzengel“ (Platz 5), Roland Kaiser (Platz 6), Pietro Basile (Platz 8) und Maite Kelly (Platz 10) punkten. Spannend: Taylor Swift wird von den Schlagerstars aus den Top 10 gekickt und schafft mit „The Fate of Ophelia“ jetzt nur mehr Platz 12.