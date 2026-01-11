Silbereisen: Mega-Wirbel um XXL-Satinhose

Auf Social Media gab es fast nur ein Gesprächsthema.

Florian Silbereisen (44) stand am vergangenen Samstagabend wieder im Rampenlicht der ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“. Doch auch wenn die Musikstars und das Comeback von Helene Fischer viel Aufmerksamkeit bekamen, rückte ein anderes Detail im Netz schnell ins Zentrum vieler Gespräche: Silbereisens goldene Satinhose.

Bei der Live-Show im Berliner Velodrom trug der Moderator einen goldenen, weit geschnittenen Satinhose-Look, der auf den ersten Blick modern und extravagant wirkte – und dennoch heftige Diskussionen bei Fans und Zuschauern auslöste.

© Getty

Hose polarisiert

Dabei wurde vor allem die Länge und der Schnitt der Hose zum Gesprächsthema: Sie war so lang, dass sie fast bis zum Boden reichte und seine Schuhe nur noch zum Teil sichtbar machte. Während einige Zuschauer den Look als lässig und modisch verteidigten, konnten andere mit dem XXL-Schnitt und dem glitzernden Stoff nichts anfangen.

Im Netz machten sich viele über das Outfit lustig: Kommentare wie „Die Anzughose sitzt sch…, ist viel zu lang und sieht absolut verboten aus“ oder „Warum trägt Flori einen Satin-Pyjama?“ gingen auf Social-Media-Plattformen viral und zeigten, wie unterschiedlich die Reaktionen ausfielen.

© Getty

Natürlich rückte diese Mode-Debatte nicht gänzlich die Show selbst in den Hintergrund: Trotz des Gesprächsstoffs um das Outfit schalteten rund 4,1 Millionen Zuschauer in Deutschland und 500.000 in Österreich ein und sorgten für solide Einschaltquoten.