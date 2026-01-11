Alles zu oe24VIP
Silbereisen Fischer
© Screenshot/ARD

TV-Hammer

Paukenschlag: Silbereisen will es wieder mit Fischer tun

11.01.26, 07:12
Teilen

Helene Fischer feierte am Samstag ein Mega-Comeback. 

Helene Fischer ist nach ihrer zweiten Babypause wieder vor einem großen Publikum live im Fernsehen aufgetreten. Die 41-Jährige feierte ihr Comeback in der von Florian Silbereisen moderierten Live-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am Samstag.
Bei den "Schlagerchampions" sang sie auf der Bühne ein Medley aus verschiedenen Songs, darunter Evergreens wie "Atemlos durch die Nacht", "Herzbeben", "Fehlerfrei" oder "Achterbahn".

Höhepunkt war dann Fischers gemeinsamer Auftritt mit ihrem Ex-Freund. "Sollen wir’s wieder machen?", fragte Silbereisen und tatsächlich legten die beiden dann ein Cover von "Schau mal herein" hin. Genau diese Darbietung ging Ende 2024 in der "Helene Fischer Show" bereits viral.

Für ihren Auftritt bei Silbereisen am Samstagabend hatte Fischer im Voraus auf Proben verzichtet und war erst kurz vorher zur Show ins Berliner Velodrom gekommen. "Das ist für sie eine ungewohnte Situation, denn normalerweise bereitet sie sich akribisch auf jedes noch so kleine Detail vor", sagte Silbereisen - dann betrat Fischer die Bühne.

