× Open House im Pratermuseum am ersten Mai-Weekend

Ein Wochenende voller Prater-Geschichte und Musik im Pratermuseum. Vom 2. bis 4. Mai öffnet das Museum seine Türen und lädt zu spannenden Vorträgen, Führungen und einem Konzert mit Karl Ratzer & Band.

Am ersten Maiwochenende lädt das Pratermuseum zu einem abwechslungsreichen Programm ein: Von spannenden Vorträgen über thematische Führungen bis hin zu einem stimmungsvollen Konzert ist alles dabei – und das bei freiem Eintritt!

Der Auftakt erfolgt am Freitagabend mit einer Kuratorenführung durch die Ausstellung. Im Anschluss werfen zwei Vorträge neue Blickwinkel auf den Prater: Psychoanalytiker Helmuth Figdor widmet sich der psychologischen Faszination des Vergnügungsorts, während Elsbeth Wallnöfer die bewegte Geschichte des Wiener Kasperls lebendig werden lässt.

© Pratermuseum ×

Vielfältiges Programm rund um Geschichte, Kultur und MusikAm Samstag und Sonntag dreht sich alles um spezielle Führungen zu vielfältigen Themen: etwa die Darstellung des Praters in Literatur, Film und Musik, die Weltausstellung 1873, den berühmten Flohzirkus oder die Architektur des Museumsgebäudes. Auch spannende Einblicke in das Museumsleben sowie speziell zugeschnittene Kinderführungen und englischsprachige Touren stehen auf dem Programm.Musikalisches Highlight und feierlicher Abschluss ist das Konzert „Brazil“ am Sonntagabend: Gitarrenlegende Karl Ratzer und internationale Musiker sorgen mit rhythmischer Vielfalt und viel Lebensfreude für einen unvergesslichen Ausklang.Das ausführliche Programm findet man unter: www.wienmuseum.at/kalender?category=36