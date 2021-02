Speckalarm! Heidi Klum teilt Clip in dem zu sehen ist, dass sie nicht in Outfit passt.

Unternehmerin und Moderatorin Heidi Klum scheint alles mit Humor zu nehmen! So nun auch die Tatsache, dass sie nicht in Stiefel passt. Einige Stylisten arbeiten an Heidi, um ihre Beine in den Schuh mit engem Schaft zu bekommen. Doch es hilft alles nichts: ein Teil muss aufgeschnitten werden. "Zu viele Leberwurstbrötchen" scherzt die Modelmama.

'Zu viel Leberwurst': Heidi Klum passt nicht in Stiefel

Das extravagante Outfit stammt von Jeremy Scott für Moschino und ist der Hingucker in der neuen Folge von Germanys Next Topmodel. In einem weiteren Clip ist zu sehen, dass es schließlich doch gelingt, sie in die Stiefel zu schnüren.