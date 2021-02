Diese Liebe geht unter die Haut: Tom Kaulitz trägt Tattoo von Ehefrau Heidi.

Ach, wie romantisch! Rund um den Valentinstag hat Tom Kaulitz den neusten Liebesbeweis an seine Ehefrau Heidi Klum öffentlich gemacht.

Liebesbeweis: Tom Kaulitz trägt nun Heidi-Klum-Tattoo

Auf der Insta-Seite seiner Band Tokio Hotel hat er einen Schnappschuss gepostet: Tom trägt ein Heidi Tattoo! Auf seinem linken Ringfinger ist der Name seiner Ehefrau zu lesen. in Schreibschrift ist "Heidi" zu erkennen. Der gleiche Finger, an dem er übrigens seinen Ehering trägt. Dazu schreibt Tom: "Fröhlichen Valentinstag euch allen. Mögt ihr ihn mit denen verbringen die ihr wirklich und tief liebt. Ich ach es so. Und hab sie mir unter meine Haut stechen lassen."

Klum: Feiert gerne

Heidi feiert bekanntermaßen die Feste gerne wie sie fallen: Ob Valentinstag, Halloween, oder Geburtstage - im Hause Klum geht immer die Post ab!