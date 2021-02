Zum Valentinstag teilt Leni Klum ein Foto von sich und ihrem Liebsten Aris

Liebes-Offensive bei Leni Klum! Ob sie es ab jetzt so macht wie Mama Heidi mit ihrem Tom Kaulitz und ihre Fans an ihrer Liebe teilhaben lässt?

Endlich! Leni Klum teilt Pärchenbild

Endlich zeigt Leni ihren Freund Aris ganz offiziell! Auf Instagram hat die 16-Jährige nun ein Bild mit Aris geteilt, dass ein süßes Pärchen-Selfie ist, die Worte am Foto sind groß: "Ich liebe dich!" In einem weiten Foto zu sehen: Rote Rosen; ob von ihr an ihn oder umgekehrt, ist nicht ersichtlich. Dazu verlinkt sie ihren Liebsten. Und auf seinem Profil sehen wir: Er dürfet ein ganz normaler Teenie-Bursch sein, hängt gerne mit seinen Freunden ab.

Aris: links im Bild beim Chillen mit einem Freund

Leni und Aris: Wiedersehen in L.A.

Erst vor kurzem kehrte Leni von den GNTM-Dreharbeiten in Berlin nach L.A. zurück. Das Wiedersehen mit Freund Aris war freudig. Die beiden wurden beim Bummeln am Flohmarkt gesichtet, beim Einkaufen und essen. Aris ist ein Bursch in ähnlichem Alter wie Leni, sie sollen einander über Freunde kennengelernt haben und schwer verliebt sein. Aris ist leidenschaftlicher Eishockeyspieler und dem Vernehmen nach von Mama Heidi abgesegnet worden als Familienzuwachs.