Leni, Tochter von Heidi Klum genießt die traute Zweisamkeit mit ihrem Freund in L.A.

Endlich wieder vereint! Leni Klum und ihr Freund Aris zeigen sich innig beim Snacken auf der Ladefläche eines Trucks in L.A.

Leni Klum zeigt ihren schnuckeligen Freund

Sie schmausen Brötchen und halten dabei Händchen. Wie süß ist das denn? Die zwei haben sich einige Wochen lang nicht gesehen. Leni Klum ist derweil in Europa zum Superstar geworden. Da sie nun 16 Jahre alt ist, bekam sie von ihrer Mutter die Erlaubnis, mit ihrer Karriere durchzustarten: Es gab ein Vogue-Cover-Shooting, Leni marschierte auf ihrer ersten Fashionweek und Mama Heidi darf sie bei den Dreharbeiten zu "Germany's Next Topmodel" unterstützen.

Total verliebt: Leni und Aris

Doch nach der vielen Arbeit folgt nun das Vergnügen; Leni gönnt sich eine Auszeit in L.A. Mit Freund Aris wurde sie beim Bummeln am Flohmarkt gesichtet, beim Einkaufen und essen. Aris ist ein Bursch in ähnlichem Alter wie Leni, sie sollen einander über Freunde kennengelernt haben und schwer verliebt sein. Aris ist leidenschaftlicher Eishockeyspieler und dem Vernehmen nach von Mama Heidi abgesegnet worden als Familienzuwachs.