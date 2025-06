Gekürt! Die beliebtesten Rooftop-Bars in Wien laut Gault&Millau

Über den Dächern Wiens schmecken Cocktails einfach besser – vor allem mit Stil, Aussicht und einem Hauch Luxus. Diese fünf Rooftop-Bars bieten das perfekte Setting für laue Sommerabende und unvergessliche Drinks mit Weitblick.

Die Sonne steht hoch, der Spritz ist kühl – und die Wiener Rooftop-Szene ist so gefragt wie selten zuvor. Kein Wunder: In luftiger Höhe schmeckt der Drink einfach besser, vor allem mit Blick über die Dächer der Stadt. Aber welche Rooftop-Bars in Wien gehören wirklich ganz nach oben? Gault&Millau hat die Antwort.

Platz 1: Neue Hoheit – Rosewood Vienna

Wo? Petersplatz 7, 1010 Wien

Urbaner Chic, elegante Küche und eine Aussicht, die sich sehen lassen kann: Die Neue Hoheit im luxuriösen Rosewood Vienna hat sich den ersten Platz mehr als verdient. Hoch über dem ersten Bezirk trifft hier modernes Design auf Wiener Flair – und auf eine Bar, die nicht nur mit ihren Signature Cocktails, sondern auch mit ihrer stilvollen Dachterrasse punktet. Ein echtes Gesamtpaket für alle, die das Besondere suchen.

Platz 2: Aurora Rooftop Bar – Andaz Vienna

Wo? Arsenalstraße 10, 1100 Wien

Die Aurora bringt skandinavisches Design nach Wien – kühl, klar, nordisch inspiriert. Und das kommt an! Die Rooftop-Bar im Andaz Vienna punktet mit einem atemberaubenden Blick auf den Belvedere-Garten, offener Feuerstelle und einer Cocktailkarte, die Kreativität beweist. Perfekt für laue Sommerabende mit Stil.





Platz 3: Lamée Rooftop – Hotel Topazz Lamée

Wo? Rotenturmstraße 15, 1010 Wien

Hier wird loungiges City-Feeling großgeschrieben: Das Lamée Rooftop überzeugt mit entspannter Atmosphäre und einem unschlagbaren Blick auf den Stephansdom. Ideal für alle, die mittendrin sein wollen – mit einem Hauch von Glamour und einem Glas Rosé in der Hand.

Platz 4: Cayo Coco – The Hoxton, Vienna

Wo? Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien

Karibik-Feeling mitten in Wien? Das Cayo Coco macht’s möglich. Die farbenfrohe Rooftop-Bar im neuen Hoxton Hotel mixt karibisches Flair mit coolem Design – Palmen, Rum-Cocktails und entspannte Beats inklusive. Wer kurz dem Alltag entfliehen will, ist hier genau richtig.

© @cayococo.vienna/instagram

Platz 5: Atmosphere Rooftop Bar – The Ritz-Carlton, Vienna

Wo? Schubertring 5-7, 1010 Wien

Let’s get elegant: Die Atmosphere Rooftop Bar im Ritz-Carlton zählt zu den stilvollsten Adressen der Stadt. Mit edlem Ambiente, kreativen Drinks und einem Panoramablick, der vom Stephansdom bis zum Wienerwald reicht. Hier fühlen Sie sich ganz schnell wie in einer anderen Welt – im besten Sinne.

© @atmosphererooftopbar / instagram

Ob stylisch, exotisch oder klassisch-elegant – Wiens Rooftop-Bars zeigen, wie vielfältig Hochgenuss sein kann.