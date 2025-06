× Das sind Wiens schönste Schanigärten 2025

Bei der Verleihung der Branchenpreise "Goldener Schani" und "Goldene Jetti" wurden die schönsten Schanigärten und Freizeitangebote Wiens ausgezeichnet.

Ob versteckt in verwinkelten Gassen, mit Blick auf historische Plätze oder direkt am Wasser – die Wiener Schanigärten sind grüne Rückzugsorte und Orte der Geselligkeit mitten in der Stadt. Sie stehen für Wiener Lebensgefühl, kulinarischen Genuss und sommerliche Leichtigkeit.

Im Rahmen des traditionellen Sommerfests der Wiener Tourismuswirtschaft wurden nun die schönsten Schanigärten des Jahres ausgezeichnet. Die Verleihung der Branchenpreise "Goldener Schani" und "Goldene Jetti" – für herausragende Schanigärten und besonders eindrucksvolle Freizeitangebote in Wien – war heuer ein besonders knappes Rennen. Nach einem öffentlichen Online-Voting kürte eine hochkarätig besetzte Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur die Sieger aus den Bestgereihten.

Branchenpreis “Goldener Schani”

In drei Kategorien wurden die schönsten Schanigärten ermittelt, der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das "El Gaucho am Rochusmarkt" im dritten Bezirk. Die Kategorie "Im Grünen" bringt mit "Gugumucks Gartenbar" in der Wiener Schneckenmanufaktur (1100 Wien) eine kulinarische Delikatesse ins Rampenlicht. Bei den "Versteckten Juwelen" setzte sich eine altbekannte Größe am Wiener Gastroparkett durch: Das "Amerlingbeisl" in der Stiftgasse (1070 Wien). Und schließlich in der Kategorie "Über den Dächern", in der die beliebtesten Rooftops der Stadt gewählt werden: "Chez Bernard", in der obersten Etage des Hotel Motto, in der Mariahilfer Straße (1060 Wien).

Branchenpreis "Goldene Jetti"

Weiters wurde mit der „Goldenen Jetti“ der zweite Branchenpreis vergeben. Prämiert wurden Unternehmen, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und nachhaltig bereichern. Namensgeberin für den Preis ist das Wiener Original "Jetti Tant". Sie kümmerte sich einst in den Familien um die Freizeitgestaltung der Kinder.

In der Kategorie "Kultur & Erlebnis" setzte sich, passend zum heurigen Ehrenjahr des berühmten Wiener Komponisten, das "Johann Strauss Museum – New Dimensions" durch. Eine innovative Dauerausstellung, die sich dem Werk und Leben sowie den Errungenschaften seiner Familie widmet, öffnete im Herzen der Stadt. Das Museum bietet nicht bloß eine Retrospektive; es verschmelzen Entertainment und Information zu einer multimedialen Symphonie.

© Getty Images ×

Weit bekannt und bei Jung´und Alt´ beliebt ist auch der Gewinner in der Kategorie "Körper & Geist": Der "Waldseilpark Kahlenberg" hat sich in den letzten Jahren als beliebter Freizeit-Hotspot etabliert und damit die Attraktivität des Kahlenbergs weiter gesteigert.