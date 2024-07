× Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Sommer, Sonne, erfrischende Cocktails: Diese Bars bieten eine coole Abkühlung an heißen Tagen und gleichzeitig einen phänomenalen Blick über die Bundeshauptstadt.

Wer den Sommer in Wien verbringt, kann auch hier Urlaubsstimmung genießen. In den letzten Jahren hat sich die Rooftop-Szene in Wien stark weiterentwickelt und bietet inzwischen zahlreiche erstklassige Möglichkeiten, die Besucher nicht nur mit einem spektakulären Blick über die Stadt beeindrucken. Von luxuriösen Cocktailbars über gemütliche Lounge-Bereiche bis hin zu eleganten Restaurants - über den Dächern Wiens ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Atmosphere Rooftop Bar

Auf der Dachterrasse des luxuriösen Ritz-Carlton Vienna erwartet Sie die Atmosphere Rooftop Bar mit einer beeindruckenden Aussicht über die Wiener City. Ab 17:30 Uhr können Sie hier täglich eine Auswahl an Drinks genießen, darunter Cocktails, Wein, Bier und alkoholfreie Getränke.

Adresse: Schubertring 5-7, 1010 Wien

Neue Hoheit

Das Rooftop-Restaurant im Dachgeschoss des Luxushotels Rosewood am Wiener Graben bietet ein umfangreiches Speiseangebot sowie erfrischende Cocktails. Hier können Sie eine beeindruckende Aussicht auf die Innenstadt genießen, während Sie an ausgezeichneten Brasserie-Gerichten snacken und Drinks mit einem Twist schlürfen.

Adresse: Tuchlauben 4, 1010 Wien

Lamée Rooftop Bar

Die Rooftop-Bar des Designhotels Lamée befindet sich in zentraler Innenstadt-Lage. Von hier aus haben Sie einen hervorragenden Blick auf die Stadt und den Stephansdom. Ab Spätsommer können Gäste das ganze Jahr über Drinks und Snacks wie Roastbeef Sandwiches genießen.

Adresse: Rotenturmstraße 15, 1010 Wien

Zoku Vienna

Im Zoku Vienna befinden sich die öffentlichen Räume und die Rezeption im obersten Stockwerk, während die privaten Etagen mit Lofts darunter liegen. Dieses umgekehrte Hotelkonzept bietet mehr natürliches Tageslicht, ein beeindruckendes Oberlicht und grüne Dachterrassen mit atemberaubendem Blick. Angeboten werden Frühstück, Brunch, Mittag- und Abendessen sowie Drinks. Reservierungen für die Terrasse sind allerdings nicht möglich.

Adresse: Perspektivstraße 6, 1020 Wien

Chez Bernard

An der belebten Mariahilfer Straße lädt die Dachterrasse des Hotel Motto zu Sundowner-Drinks mit wunderschöner Aussicht ein. Im einladenden Innenbereich des Chez Bernard werden Gäste ganzjährig empfangen, in der warmen Jahreszeit empfiehlt sich ein Besuch auf der Terrasse. Die Chez Bernard-Küche sorgt für französische Köstlichkeiten.

Adresse: Mariahilfer Straße 71, 1060 Wien

Dachboden im 25 hours Hotel

Das 25hours Hotel, neben dem Museumsquartier gelegen, verfügt über einen Dachboden, der als Wohnzimmer über den Dächern Wiens verstanden werden will. Hier erwarten Sie Drinks, ein Blick über die Stadt und eine wohnzimmerähnliche Inneneinrichtung. Nachmittags dient die Bar als ruhiger Arbeitsplatz, während sie sich abends in eine beliebte Afterwork-Location verwandelt.

Adresse: Lerchenfelder Straße 1-3, 1070 Wien

Aurora Rooftop Bar

Die Aurora Rooftop Bar im Hotel Andaz Vienna bietet Frühstück, Lunch und Afterwork-Drinks. Dank der Lage im 16. Stockwerk genießen Sie von der Terrasse aus eine einzigartige Aussicht über die Hauptstadt. Wie das Ambiente und der Name der Bar ist auch die Speise- und Getränkekarte nordisch angehaucht.

Adresse: Arsenalstraße 10, 1100 Wien

Ob für den Afterwork-Aperitivo oder den Sonntags-Brunch, die Rooftop-Bars Wiens bieten für jeden Anlass den perfekten Ort mit unvergleichlichem Ausblick!