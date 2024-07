× Hier gibt's die verrücktesten Eissorten des Landes

Im Sommer darf natürlich eine Sache nicht fehlen: ein köstliches Eis. Wem die Klassiker wie Schokolade-, Vanille- oder Erdbeereis zu langweilig sind, der schlägt am besten bei den folgenden außergewöhnlichen Gelato-Sorten zu.

Man meint ja zu glauben, dass man bei der enormen Dichte an Eissalons in Österreich inzwischen alles gesehen hat, was man zu Eis machen kann. Doch irgendjemandem fällt immer wieder etwas Ausgefallenes ein, das es zuvor noch nicht gab. Wir stellen Ihnen fünf Adressen vor, an denen Sie diesen Sommer außergewöhnliche Eissorten genießen können:

Blumenwiese-Eis beim Eis Greissler

© Eis Greissler ×

Blumen und Kräuter lassen sich ab jetzt nicht mehr nur pflücken, sondern auch schlecken. Möglich macht das das neue „Blumenwiese“-Eis des Eis-Greisslers, eine raffinierte Mischung aus essbaren Bio-Blüten von Sonnentor, Zitronensaft und frischem Milcheis von den eigenen Kühen aus Krumbach. Erhältlich ist die eiskalte Blumenwiese bei allen Eis-Greisslern in Österreich:

4 Mal in Wien

Wr. Neustadt

Krumbach

Graz

Linz

Salzburg

Klagenfurt

Zimtschnecken-Eis bei Cinnamood

Das Trendgebäck Zimtschnecke wird bei Cinamood auf der Wiener Mariahilfer Straße nicht nur mit allen möglichen Toppings und Füllungen angeboten, sondern seit neuestem auch in drei verschiedenen veganen Eissorten. Das Pistazieneis wird zusätzlich mit Pistaziencreme und frischen Pistazien getoppt. Das Vanilleeis "Bueno Bae" wird mit einer Bueno-Haselnuss-Creme und White Oreo Crunch verfeinert. Etwas fruchtiger ist die Beeren-Kreation "Berry Banger". Und natürlich stecken in jeder Sorte teigige Zimtschnecken-Stückchen. Für die besonderen Eissorten hat sich Cinamood mit der Kölner Marke "Nomoo" zusammengetan, die rein pflanzliches, bio-zertifiziertes Eis herstellt. Die Eis-Kreationen gibt es übrigens auch in den Filialen in Deutschland.

Croissant-Eis bei Ströck-Feierabend

© Ströck ×

Eine mindestens genauso leckere Eiskreation gibt es im Ströck-Feierabend. Statt an Zimtschnecken, schleckt man in der Wiener Burggasse an Croissants. Dafür wird cremiges Milcheis mit dem feinen Feierabend-Croissant infused und wahlweise im klassischen Bio-Stanitzel oder auch im Feierabend-Croissant serviert. Als wäre man in Frankreich!

Ausgefallene Sorten bei Veganista

Die ausgefallene Qual der Wahl haben Eis-Fans bei der veganen Gelateria Veganista. Neben klassischen Sorten wie Schokolade oder Himbeere, findet man hier an allen Veganista-Standorten besonders kreative Sorten wie Basilikum, Germknödel oder Orange-Olivenöl-Safran. Die meisten Sorten basieren auf Sojamilch, für einige wird Hafer-, Mandel-, Reis- oder Kokosmilch verwendet. Die saisonal wechselnden 18 Eissorten bestehen aus rein natürlichen Zutaten, wenn möglich regional und Bio.

Basilikum-, Lavendel- und Limette-Eis bei SPAR

© SPAR ×

Wer lieber zuhause ausgefallenes Eis genießen möchte, wird im Tiefkühlregal bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR fündig. Drei neue Sorten unter der SPAR-Qualitätsmarke sorgen für eine regelrechte Geschmacksexplosion. Raffiniert erfrischend ist die Sorte mit Basilikum, blumig die Variante mit Waldbeeren und Lavendel. Wer Mojito liebt, entscheidet sich für die fruchtig-saure Sorte mit Limettensaft und Minze. Die neuen Sorten werden in Handarbeit und nach altbewährten Rezepturen von der Eismanufaktur Kolibri in Vorarlberg produziert.