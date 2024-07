× Abkühlung in Wien: Die besten Orte, um der Sommerhitze zu entfliehen

Wenn die Temperaturen nach oben klettern, wird besonders eine Großstadt wie Wien schnell zum Hitze-Hotspot. An welchen Orten Sie trotz heißer Temperaturen definitiv nicht ins Schwitzen kommen, verraten wir hier.

Besonders in der Stadt kann die Hitze schnell unerträglich werden. Denn wo am Land eine frische Brise weht, speichern die vielen Gebäude und Asphaltstraßen die Hitze. Doch wenn die Freibäder zu voll sind und auch die Eissalons keine Erfrischung mehr bringen, wird der Sommer schnell zur Qual. Was viele jedoch nicht wissen: Wien bietet viele überraschende Orte, um den tropischen Temperaturen zu entkommen.



Die kühlsten Orte Wiens

Stephansdom

© Getty Images ×

Der Stephansdom gehört zu den kühlsten Orten in Wien und kommt dazu auch ohne Klimaanlagen und Co. aus. Statt einem Besuch im Freibad lohnt sich also auch ein Ausflug in Wiens Wahrzeichen. Ein Besuch in den Katakomben sollte dabei auch auf keinen Fall fehlen, denn die beste Hitzpause findet man unter der Erde. Hier sind Sie nicht nur vor der Sonne geschützt, sondern erfahren auch einiges über die fürstlichen Grabstätten. Aber auch andere Kirchen wie die Votivkirche, Karlskirche, Altlerchenfelderkirche oder die Augustinerkirche halten die Hitze hinter den dicken Wänden fern.

Wiens Museen und Bibliotheken

© Getty Images ×

Angenehme Temperaturen herrschen auch in den vielen Museen Wiens. Egal ob Kunstliebhaber, Naturbegeisterte oder Geschichtefanatiker. In den insgesamt mehr als 200 Museen ist garantiert für jeden etwas dabei. Auch das Haus des Meeres ist ein kühler Zufluchtsort, in dem Sie gleichzeitig die faszinierende Meereswelt bestaunen können.

Ebenfalls zu empfehlen, sind die zahlreichen Bibliotheken. In den klimatisierten Lesesälen kann man selbst die höchsten Temperaturen für ein paar Stunden vergessen. Die meisten Bibliotheken sind frei zugänglich und in der ganzen Stadt verteilt.

Tiergarten Schönbrunn

© Getty Images ×

Einige Tiere mögen es kalt. Davon können auch wir profitieren. Im Polarium im Tiergarten Schönbrunn leben die nördlichen Felspinguine, die sich bei 15 Grad Luft- und 8 Grad Wassertemperatur wohlfühlen. Die Scheiben strahlen diese Kälte ab und so wird auch der Besucherraum angenehm kühl. Auch im Infozentrum der Eisbärenwelt herrscht durch abgesenkte Raumtemperaturen ebenfalls ein angenehmes Klima.

Eisstadthalle Wien

© Getty Images ×

Eislaufen im Sommer? Ja richtig gehört! Die Eisstadthalle Wien hat auch im Sommer geöffnet. Jeden Dienstag von 16 Uhr bis 19:45 Uhr und samstags von 20-22 Uhr können Sie sich auf dem Eis vergnügen und die tropischen Temperaturen vergessen. Eislaufschuhe gibt es vor Ort zum Ausleihen.

Donauinsel

© Getty Images ×

Das naheliegendste bei der Hitze ist wohl der Sprung ins kühle Nass. Glücklicherweise bietet Wien eine Vielzahl an Plätzen in Ufernähe. Besonders der Hauptarm der Donau, der den Schiffsverkehr beherbergt, bleibt aufgrund der Strömung auch kühl und frisch und es weht meist stärkerer Wind als am Land. Unter einem schattigen Plätzchen lässt sich hier wunderbar auch ein ganzer Tag verbringen.