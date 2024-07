× Action und Erholung: Die schönsten Wochenend-Ausflüge in Österreich

Österreich bietet alles, was das Herz begehrt. Von grünen Almwiesen über klare Seen bis hin zu historischen Altstädten. Um dem Alltag zu entfliehen und Kraft zu tanken, bieten sich unzählige Wochenend-Ausflüge an.

Es muss nicht immer das Meer oder die Fernreise sein. Für etwas Abwechslung zwischendurch finden Sie auch in Österreich tolle Ausflugsziele. Dabei sind den Aktivitäten keine Grenzen gesetzt. Ob Klettern, Fahrradfahren, Schwimmen, Sightseeing oder Wandern. In Österreich gibt es eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten für einen überraschenden Wochenendausflug. Wir haben die besten Erlebnisse des Landes zusammengestellt.

Die besten Aktivitäten für einen Wochenend-Trip in Österreich

Ein Wander-Wochenende genießen

© Getty Images ×

Mit mehr als 100 Weitwanderwegen kann Österreich getrost als Eldorado für Wanderbegeisterte bezeichnet werden. Ein Wochenende eignet sich perfekt, um durch die unberührte Natur zu streifen und hoch in die majestätische Bergwelt empor zu steigen. Im Nationalpark Hohe Tauern erwarten Sie beispielsweise anmutende Naturjuwelen wie Gletscher, Wasserfälle oder Gebirgsbäche. Er erstreckt sich über die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol und hält für jeden Unternehmungslustigen das passende Highlight parat.

In den schönsten Seen baden

© Getty Images ×

Wer Abkühlung sucht wird auch hier in Österreich fündig. Im gesamten Land gibt es über 400 Badeseen, die zudem eine ausgezeichnete Wasserqualität (Link) aufweisen. Besonders beliebt sind die Salzkammergutseen in Oberösterreich und Salzburg sowie weiter im Süden die Kärtner Seen. Für eine idyllische Kulisse sorgen vor allem der Wörthersee, der Attersee oder der Mondsee. Auch Wassersportbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten. Mit Stand-Up-Paddling, Wasserski, Kitesurfen oder Wakeboarden wird Ihnen garantiert nicht langweilig.

Einen Städtetrip unternehmen

© Getty Images ×

Als Kulturland kann sich Österreich mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten rühmen. Wie wäre es also mit einem Weekend-Trip nach Salzburg? Mozarts Heimatstadt hat neben zwei dem Musikgenie gewidmeten Museen auch zahlreiche andere Highlights zu bieten, wie die majestätische Festung oder den Schlosspark Hellbrunn. Aber auch eine Reise in die steirische Landeshauptstadt Graz ist zu empfehlen. Die zweitgrößte Stadt Österreichs punktet mit einer liebevollen Altstadt und einem breiten Angebot an Kunst und Kultur.

Erholung mit einem Entspannungswochenende

© Getty Images ×

Wer einfach mal die Seele baumeln lassen möchte, ist in einen der zahlreichen Thermen gut aufgehoben. Dort können Sie bei einem Saunaaufguss, einer Massage oder einer Gesichtspflege abschalten und den Blick auf traumhafte Landschaften oder kristallklare Seen schweifen lassen. Fast 40 individuelle, auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnittene Wellnesstempel warten in Österreich auf Sie. Ob Salzwasserthermen, romantische Thermen oder Thermen für Familien, hier werden Sie in punkto Verwöhnung und Entspannung definitiv fündig werden.