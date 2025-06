Breaking News: Prinzessin Kate sagt in letzter Minute Ascot-Teilnahme ab

Britische Medien gaben die Neuigkeit soeben bekannt.

Wie britische Medien soeben durch "Breaking News" bekannt gaben, gibt es bei den Royals Neuigkeiten: Die Prinzessin von Wales hat ihre Teilnahme am Royal Ascot in letzter Minute abgesagt.

Mehr zum Thema

Kate ist enttäuscht

Der Grund: Sie habe nach ihrer Krebserkrankung noch nicht die richtige Balance gefunden.

Kate soll enttäuscht sein, dass sie nicht zusammen mit ihrem Mann und dem König und der Königin an dem berühmten gesellschaftlichen und sportlichen Ereignis in Berkshire teilnehmen wird.

Die Rennbesucher hatten gehofft, Kate zu sehen, da William als eine der Persönlichkeiten genannt wurde, die am zweiten Tag der Veranstaltung die Rennpreise überreichen. Die Verantwortlichen von Ascot hatten um 12.00 Uhr bekannt gegeben, dass die Prinzessin in der zweiten Kutsche der königlichen Prozession mit William mitfahren würde, wie es in einer veröffentlichten Kutschenliste hieß.

Kate im Juni 2023 in Ascot. © Getty Images ×

Palast bestätigte

Doch weniger als eine halbe Stunde später bestätigte der Kensington-Palast kurz vor 12.30 Uhr, dass Kate nicht teilnehmen würde - und Ascot veröffentlichte eine überarbeitete Kutschenliste. Dies geschah, nachdem der König und die Königin gestern einen Tag bei den Rennen genossen und die Freundin des Sohnes der Prinzessin Royal in der königlichen Familie willkommen geheißen hatten.