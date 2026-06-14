Ex-Minister für Gratis-Verhütung

Das Volksbegehren für Gratis-Verhütung erhält prominente Unterstützung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie von oe24 berichtet, können ab Montag eine Woche lang fünf neue Volksbegehren unterzeichnet werden. Darunter findet sich auch eine Initiative für Gratis-Verhütung. Drogerien und Apotheken sollen Kondome, Lecktücher, hormonelle und nicht-hormonelle Verhütung sowie die Pille danach gratis anbieten.

Für das Volksbegehren gibt es nun offenbar prominente Unterstützer. Die Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sowie Andrea Kdolsky (früher ÖVP) sind für eine Pressekonferenz der Initiative am Montag angekündigt.

Andrea Kdolsky. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Rauch setzte sich während seiner Amtszeit bereits für Gratis-Verhütung ein, startete auch ein Pilotprojekt in Vorarlberg. Und auch Kdolsky setzte sich für "Safer Sex"-Kampagnen ein.

Erreicht ein Volksbegehren mehr als 100.000 Unterschriften, muss es im Nationalrat behandelt werden.