Volksbegehren
Ex-Minister für Gratis-Verhütung
Wie von oe24 berichtet, können ab Montag eine Woche lang fünf neue Volksbegehren unterzeichnet werden. Darunter findet sich auch eine Initiative für Gratis-Verhütung. Drogerien und Apotheken sollen Kondome, Lecktücher, hormonelle und nicht-hormonelle Verhütung sowie die Pille danach gratis anbieten.
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Für das Volksbegehren gibt es nun offenbar prominente Unterstützer. Die Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sowie Andrea Kdolsky (früher ÖVP) sind für eine Pressekonferenz der Initiative am Montag angekündigt.
Rauch setzte sich während seiner Amtszeit bereits für Gratis-Verhütung ein, startete auch ein Pilotprojekt in Vorarlberg. Und auch Kdolsky setzte sich für "Safer Sex"-Kampagnen ein.
Erreicht ein Volksbegehren mehr als 100.000 Unterschriften, muss es im Nationalrat behandelt werden.
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