Schule: Zahl der Suspendierungen explodiert

Die Zahl der Suspendierungen nimmt an Schulen weiter zu.

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Noch ist das Schuljahr gar nicht zu Ende, und doch steuert die Zahl der Suspendierungen bereits auf einen neuen Rekord zu. Das zeigen die aktuellen Daten aus den Bundesländern, wie das Ö1-"Morgenjournal" berichtet.

Bereits jetzt verzeichnen nämlich einige Bundesländer schon mehr Suspendierungen als im gesamten Schuljahr davor. Dazu zählen unter anderen Niederösterreich, die Steiermark, Kärnten und Vorarlberg. In der Steiermark hat sich die Zahl von 95 auf über 200 mehr als verdoppelt.

In absoluten Zahlen hat Oberösterreich aber weit mehr, in der Bildungsdirektion rechnet man damit, dass sich die Zahl bis Anfang Juni der 600er-Marke annähert.

Keine aktuellen Zahlen aus Wien

Und Wien? Wien hat für gewöhnlich mit Abstand die meisten Suspendierungen. Von der Wiener Bildungsdirektion gab es allerdings keine aktuellen Daten. Im Vorjahr waren es 800 Suspendierungen.

Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs erklärte dazu: "Bei Suspendierungen geht es um Gefahr im Verzug, und das zeigt schon, wie prekär die Situation ist."

Es komme auch häufig zu körperlichen Attacken. "Gegenstände, die in der Schule täglich verwendet werden sollten, wie zum Beispiel eine Schere, die zur Waffe werden und entsprechend missbraucht werden. Das kommt leider sehr oft vor", so der Lehrer.