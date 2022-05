Queen wirft Harry, Meghan & Andrew raus

Die Ex-Royals Harry und Meghan wollen trotzdem kommen – mit Archie & Lili!

London. Prinz Andrew (62), Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) werden heuer nicht dabei sein, wenn Queen Elizabeth (96) am 2. Juni bei der traditionellen Militär­parade „Trooping the Colour“ ihr Volk vom Balkon aus begrüßt. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit.

Royaler Balkon-Zoff. Der Auftritt der Königsfamilie bei der Militärparade wird heuer das Glanzlicht für Royal-Fans weltweit. Mil­lionen sitzen vor dem Fernseher. Die Queen feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum – aber für Harry, Me­ghan und Andrew ist kein Platz neben der Queen am Balkon reserviert.

Hinabgestuft. Harry und Meghan wollen trotzdem kommen, obwohl sie jetzt zu „gewöhnlichen VIPs“ hinabgestuft wurden. Sie wollen auch ihre Kinder Archie (3) und Lilibet (11 Monate) mit in die frühere Heimat nehmen.